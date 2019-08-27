Всероссийская переписка с населением

Банки более чем в 1,5 раза увеличили количество сообщений, направляемых клиентам по электронной почте в этом году. В основном это рекламные и сервисные сообщения, а также всевозможные опросы. Эксперты отмечают, что рост количества писем от банков без верификации адресов электронной почты и при нынешнем уровне мошенничества увеличивает клиентские риски.

Почтовый сервис Mail.ru провел исследование, согласно которому количество отправляемых клиентам банками писем в 2019 году выросло на 62% по сравнению с 2018 годом. «Уже осенью этот показатель может увеличиться вдвое из-за традиционного роста деловой активности»,— отмечают в компании. Наибольший рост, указывается в исследовании, у банков из топ-30. Самую заметную динамику показали ВТБ, СМП-банк и Промсвязьбанк. Наибольшее количество отправленных писем приходится на Сбербанк (37%), Тинькофф-банк (19%), ВТБ (18%) и Альфа-банк (16%).

Согласно исследованию, год назад половина банков (51%) рассылали не более одного письма в месяц, 42% — от двух до пяти писем. В 2019 году до одного письма в месяц рассылали лишь треть банков, при этом от двух до пяти писем слали уже 60% кредитных организаций. При этом эксперты Mail.ru указывают, что за год повысилась открываемость писем. Если год назад клиенты читали лишь каждое пятое письмо из банка, то сейчас — каждое четвертое.

В Сбербанке пояснили “Ъ”, что увеличение количества писем обусловлено клиентскими запросами. «Рост достигается на определенном сегменте, склонном к более частому получению информации от банка, для которого данный канал является наиболее удобным»,— отметили в банке. В ВТБ и Промсвязьбанке сообщили, что рассылают по электронной почте лишь продуктовые предложения и с согласия клиента. При этом в Промсвязьбанке сообщили, что адрес электронной почты для связи банк получает от клиента только по надежным каналам — в офисе с предъявлением паспорта либо после аутентификации в интернет-банке. В Тинькофф-банке объясняют рост увеличением клиентской базы, основная часть писем — сервисные (напоминания о платежах, решения по заявкам и т. д.). В СМП-банке рассказали, что банк лишь в 2019 году начал активно развивать e-mail-рассылки: клиентам шлют рекламу, информационные письма, проводят опросы. Альфа-банк отказался раскрыть “Ъ” содержание и причины роста рассылок.

Вместе с тем эксперты отмечают, что активный рост электронных писем несет для клиентов ряд рисков. Прежде всего по банковской тайне, поскольку банк не проводит верификацию электронной почты клиента, о чем ранее заявляли в Банке России. В июле 2019 года ЦБ даже запустил «пилот» по верификации получателей банковских сообщений (см. “Ъ” от 3 июня), однако сегодня его судьба неизвестна. Вчера в Банке России заявили, что готовят «методические рекомендации по верификации банками адресов электронной почты клиентов».

Кроме того, возрастает и риск мошенничеств. По словам начальника отдела по противодействию мошенничеству ЦПСБ «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, мошеннические письма могут мимикрировать под письма банков. Но тут все зависит от готовности граждан открывать вложения, переходить по ссылкам или вводить свои данные в письмах от «банка». В то же время, по словам руководителя отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгения Гнедина, во втором квартале 2019 года в половине атак на граждан использовались именно фишинговые рассылки. Из них 42% нацеливались на хищение средств напрямую и 55% — на получение данных.

Поэтому ряд банкиров призывают коллег не слишком усердствовать с рассылками. По словам директора департамента информационной безопасности МКБ Вячеслава Касимова, маркетинговые акции должны быть продуманы, а гражданам надо быть бдительнее с письмами от банков. «Необходимо внимательно смотреть как на отправителя письма, так и на содержащиеся в письмах ссылки. Если они направлены с некорректных почтовых доменов или ведут на порталы, отличные от принадлежащих банку, то они не могут быть от кредитной организации»,— указывает эксперт.

Вероника Горячева