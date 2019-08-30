Отпущение долгов

Как выяснил “Ъ”, государство готовится серьезно облегчить жизнь закредитованных граждан. Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера. И даже упустив момент, гражданин сможет потом выкупить долг у владельца с дисконтом. Участники рынка ждут катастрофических последствий, включая массовые отказы от выплаты долгов. Правозащитники же, наоборот, видят в поправках лазейку для нового вида мошенничества в отношении граждан.

“Ъ” удалось ознакомиться с разработанными Минэкономики поправками в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности». Как указано в пояснительной записке к законопроекту, из-за трудной жизненной ситуации должник может оказаться «неспособен далее исполнять свои обязательства». Но при обращении к кредитору с предложением о реструктуризации долга тот может немотивированно отказаться, поскольку «какие-либо правовые методы стимулирования кредитора к объективному рассмотрению предложения должника-гражданина отсутствуют». В то же время, отказав должнику, кредитор может уступить право требования другому лицу по цене, существенно меньше размера самого требования. Всю выгоду от такого решения получает третье лицо, которое может быть «формально или неформально связано с кредитором» или его менеджментом, а в случае недобросовестности такого лица не исключена возможность, что при возврате долга будут ущемлены права должника, считают авторы законопроекта.

В связи с этим предлагается обязать кредитора перед заключением договора об уступке требования направлять «должнику предложение выкупить его по цене, равной цене такого договора».

Если должник либо другое лицо за него перечислит кредитору указанную цену, то право требования перейдет к должнику и прекратится. Более того, должник сможет в любое время выкупить требование у цессионария (покупатель долга) по двукратной цене приобретения долга либо за половину цены, если докажет, что цессионарий знал или должен был знать о нарушении цедентом (продавец долга) обязанности предложения выкупа долга должнику. Условия будут применяться к требованиям, по которым на момент заключения цессионного договора имеется просрочка не менее 30 календарных дней, и не будут распространяться на уступку в ходе исполнительного производства либо банкротства.

По мнению авторов законопроекта, «говоря о добросовестном должнике, представляется необоснованным предполагать сознательное неисполнение им взятых на себя обязательств», поскольку должник «не может прогнозировать, что кредитор решит уступить долг третьему лицу за существенно меньшую сумму, а не продолжит осуществлять действия, направленные на взыскание долга в полном объеме в принудительном порядке». Если же речь идет о недобросовестном должнике, который не намерен исполнять обязательства применительно к конкретному договору вне зависимости от указанных последствий, то предложенное законопроектом регулирование не будет иметь на него значимого влияния. В министерстве уверены, что законопроект направлен на совершенствование баланса защиты интересов кредитора и должника.

В Минэкономики отказались от комментариев. В Минюсте, отвечающем за нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности взыскания долгов физлиц, сообщили, что законопроект не получали, позиция «будет сформирована после его поступления в установленном порядке».

Кредиторы выступают категорически против поправок, полагая, что они фактически освобождают заемщика от исполнения обязательств.

«Размер обязательства заемщика не должен зависеть от того, кто выступает кредитором,— говорит заместитель директора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.— Предлагаемые изменения могут спровоцировать увеличение цены уступки прав требований, поскольку кредитор будет стараться избегать "прощения долга" заемщику. Это повлечет отказ кредитора и коллекторов от использования инструмента по продаже прав требований по договорам». По его словам, в результате банки лишатся возможности освобождения резервов путем продажи долгов.

По мнению директора СРО МФО «МиР» Елены Стратьевой, документ в текущем варианте — не просто ограничение свободы договора, использование нерыночных механизмов установления цены, но и прямые ворота к потребительскому экстремизму. «Одно дело, когда речь идет о реальных банкротах, и совсем другое — о лицах, исходно не планирующих погашать долг по займу,— поясняет она.— Получается, что все, что нужно должнику, чтобы не платить,— это просто дождаться, когда кредитор под нормативным давлением вынужден будет освободить баланс и уступить долг».

По итогам первого полугодия 2019 года объем закрытых сделок по продаже просрочки составил 114 млрд руб., средняя цена — 2,8% от величины долга (см. “Ъ” от 15 июля). По мнению президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, изменения спровоцируют массовые отказы от оплаты просроченной задолженности как банкам, так и коллекторам: «Коснется это не только "новых" долгов, но и ранее уступленных — должник просто откажется платить на прежних условиях». Это, по мнению эксперта, может привести к массовому отказу агентств от покупки любых портфелей, что «ставит под угрозу стабильность всего финансового рынка».

Между тем правозащитники подчеркивают, что инициатива несет риски и для самих заемщиков. По аналогии с «раздолжнителями», поясняет руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, могут появиться граждане или организации, которые будут встраиваться в эту схему, манипулируя фактом выплаты задолженности и пытаясь оказывать давление на должников.

Светлана Самусева