Минпросвещения сформулировало рекомендации о поведении учителей в интернете

Министерство просвещения России разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. В нем прописаны также требования к поведению учителей в интернете. Документ, который уточняет устаревший «Модельный кодекс профессиональной этики», был подготовлен совместно с Общероссийским профсоюзом образования.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства, основными пунктами, на которые должен опираться педагог в своей профессиональной деятельности, являются:
Кроме того, педагогам рекомендуется воздержаться от размещения в доступных для детей местах, в том числе в интернете, «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей». Также в ведомстве советуют избегать ситуаций, которые способны нанести вред чести, достоинству и деловой репутации учителя и образовательного учреждения. Внешний вид педагогов должен «соответствующему задачам реализуемой образовательной программы».
Ведомство уже направило документ в субъекты РФ и предлагает опираться на него при урегулировании конфликтных ситуаций, связанных с возможным нарушением профессиональной этики.
Ранее преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, которая является членом клуба зимнего плавания «Белые медведи», уволилась из барнаульской школы №13 из-за опубликованной в соцсети «ВКонтакте» фотографии в купальнике. Руководство школы посчитало снимок у проруби не соответствующим нормам поведения педагога.
Полемика об этике поведения разгорается в обществе уже не первый раз. Из-за снимка в ретрокупальнике ушла из омской школы учительница истории, а в Москве не продлили контракт с учителем физики, который прежде работал танцором.
Подробнее — в публикации “Ъ” «По всей строгости школьной формы».
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