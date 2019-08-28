Минпросвещения сформулировало рекомендации о поведении учителей в интернете

Министерство просвещения России разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. В нем прописаны также требования к поведению учителей в интернете. Документ, который уточняет устаревший «Модельный кодекс профессиональной этики», был подготовлен совместно с Общероссийским профсоюзом образования.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства, основными пунктами, на которые должен опираться педагог в своей профессиональной деятельности, являются:

уважение чести и достоинства учащихся;

проявление вежливости, внимательности, доброжелательности и тактичности по отношению к детям, родителям и коллегам;

терпимость к обычаям, традициям и культурным особенностям;

отсутствие дискриминации по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, веры, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Кроме того, педагогам рекомендуется воздержаться от размещения в доступных для детей местах, в том числе в интернете, «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей». Также в ведомстве советуют избегать ситуаций, которые способны нанести вред чести, достоинству и деловой репутации учителя и образовательного учреждения. Внешний вид педагогов должен «соответствующему задачам реализуемой образовательной программы».

Ведомство уже направило документ в субъекты РФ и предлагает опираться на него при урегулировании конфликтных ситуаций, связанных с возможным нарушением профессиональной этики.

Ранее преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, которая является членом клуба зимнего плавания «Белые медведи», уволилась из барнаульской школы №13 из-за опубликованной в соцсети «ВКонтакте» фотографии в купальнике. Руководство школы посчитало снимок у проруби не соответствующим нормам поведения педагога.

Полемика об этике поведения разгорается в обществе уже не первый раз. Из-за снимка в ретрокупальнике ушла из омской школы учительница истории, а в Москве не продлили контракт с учителем физики, который прежде работал танцором.

Подробнее — в публикации “Ъ” «По всей строгости школьной формы».