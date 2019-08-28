Продукты с органиченным сроком годности

Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку. С 2020 года все продукты с надписью «органический» должны иметь российские сертификаты. Но получить их невозможно из-за неготовности механизмов, в результате импортные продукты придется снимать с продажи для смены упаковки, что грозит «миллиардными убытками» поставщикам и ритейлу, беспокоятся участники рынка.

О рисках вступления в силу закона «Об органической продукции» с 1 января 2020 года сказано в письме исполнительного директора «Русбренда» (объединяет Nestle, Danone, PepsiCo и пр.) Алексея Поповичева к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. Копия обращения с приложением есть у “Ъ”, отправку документа подтвердил господин Поповичев. Как отмечается в письме, выполнение некоторых требований закона ставит под угрозу наличие органической продукции на полке и грозит поставщикам и сетям «миллиардными убытками».

Сегодня в российских магазинах представлен обширный ассортимент импортной органической продукции, имеющей международные сертификаты, выданные в основном в ЕС, пишет «Русбренд». На упаковке нанесен знак соответствующих систем сертификации, включая надпись «органический», что до вступления в силу российского закона позволяло продвигать товар. Но с 1 января 2020 года такая продукция становится нелегитимной, поскольку не имеет российских органических сертификатов, и должна быть одномоментно отозвана из оборота, что приведет к значительным издержкам всех звеньев товаропроводящей сети, говорится в приложении к письму.

При этом, указывают в «Русбренде», сертификация импортной продукции на соответствие российским требованиям почти невозможна: в стране работает только один аккредитованный орган сертификации, возможности которого ограничены. Кроме того, подзаконные акты, которые регулируют порядок нанесения знака «органик» и ведения реестра производителей, до сих пор не приняты, что не позволяет начать выпуск продукции с 1 января. Как объясняют в «Русбренде», формат упаковки заказывается не менее чем за полгода, а маркировка уже выпущенных продуктов трудоемка и требует существенных затрат. Ассоциация просит Дмитрия Патрушева организовать экстренное совещание для поиска решений, которые позволят снять риски для бизнеса и потребителей органической продукции.

Euromonitor International оценивает оборот российского рынка органической продукции в 900 млрд руб. По данным исполнительного директора Национального органического союза Олега Мироненко, на импорт приходится около 80% всей категории. Руководитель отдела качества, устойчивого развития и экологии «Гиперглобуса» (развивает гипермаркеты Globus) Полина Мурашкина говорит, что сегодня в магазинах сети представлено около 680 артикулов органической продукции, из которых 626 подтверждены международными стандартами. Уже с 1 января реализация этих товаров будет невозможна, подтверждает она. В результате, предупреждает топ-менеджер, рынок органики в РФ ощутимо просядет. В Auchan отказались от комментариев. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и Metro не ответили на вопросы “Ъ”.

В компании-производителе органического детского питания Hipp считают необходимым отсрочить вступление в силу требований к маркировке импортной органической продукции до устранения пробелов в законодательстве, на что может уйти два-три года. В Nestle (поставляет органическое детское питание под брендом Nan) согласны, что проблему может решить переходный период для доработки нормативной базы и подготовки бизнеса к нововведениям. В компании добавляют, что выходом также может стать признание на территории РФ действующих международных сертификатов на органическую продукцию, полученных в ЕС, США, Австралии. Но Алексей Поповичев сомневается, что в текущей политической обстановке это возможно.

В Минсельхозе сообщили “Ъ”, что письмо «Русбренда» находится на рассмотрении. При этом там отметили, что продажа продукции не запрещается, запрещено только использовать маркировку «органический», если требования страны-экспортера не соответствуют стандартам РФ. По факту это и означает снятие с продажи всей импортной органической продукции с 1 января и смену ее упаковки, на что уйдет несколько месяцев, а из-за неготовности российских механизмов сертификации процесс нельзя начать заранее, указывает господин Поповичев.

Анатолий Костырев