Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

Новым премьер-министром Украины стал заместитель главы президентского офиса Алексей Гончарук. Его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, на первом заседании утвердила Верховная рада девятого созыва. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов. Господин Гончарук стал самым молодым премьером в истории Украины.
Алексей Гончарук — выпускник Межрегиональной академии управления персоналом (специальность «правоведение») и Национальной академии госуправления. До прихода в команду Владимира Зеленского возглавлял киевский аналитический центр BRDO (Better Regulation Delivery Office — Офис эффективного регулирования).
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент следующие кандидатуры на должности:
О том, кто еще претендовал на пост премьера, читайте в материале “Ъ” «''Слуга народа'' ищет премьера».
просмотров: 247551
просмотров: 119403
просмотров: 107394
просмотров: 79269
просмотров: 65527