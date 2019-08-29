Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

Новым премьер-министром Украины стал заместитель главы президентского офиса Алексей Гончарук. Его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, на первом заседании утвердила Верховная рада девятого созыва. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов. Господин Гончарук стал самым молодым премьером в истории Украины.

Алексей Гончарук — выпускник Межрегиональной академии управления персоналом (специальность «правоведение») и Национальной академии госуправления. До прихода в команду Владимира Зеленского возглавлял киевский аналитический центр BRDO (Better Regulation Delivery Office — Офис эффективного регулирования).

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Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент следующие кандидатуры на должности:

министр обороны — внештатный советник, бывший руководитель проектного офиса реформ Минобороны Андрей Загороднюк;

министр иностранных дел — замглавы президентского офиса Вадим Пристайко;

генеральный прокурор — глава президентского офиса Руслан Рябошапка;

глава Службы безопасности Украины (СБУ) — первый замглавы СБУ Иван Баканов.

О том, кто еще претендовал на пост премьера, читайте в материале “Ъ” «''Слуга народа'' ищет премьера».