Ученые выяснили, что фейковые новости создают фейковые воспоминания

Британская The Times сообщила об исследовании ирландских ученых, изучивших влияние фейковых новостей на политические предпочтения избирателей. В прошлом году, за неделю до проведения в Ирландии референдума о легализации абортов, ученые Университета Корка показали 3140 участникам эксперимента шесть новостных заметок по теме референдума, две из которых были ложными. Затем участникам сообщили, что не все новости были достоверными и попросили выбрать фейки. В ходе обсуждения участники поняли, какие именно новости оказались недостоверными.

Спустя некоторые время ученые опросили людей по ряду вопросов, связанных с референдумом и политиками, высказывавшимися по этому вопросу. Выяснилось, что примерно половина участников составляет свои представления по теме, «помня» о каких-то событиях на основании фейковых новостей. Причем многие из них не смогли восстановить в памяти реальные события даже после того, как им напомнили, что новостные сообщения были сфабрикованы. Исходя из этого, исследователи сделали вывод, что фейковые новости могут влиять на мнения и, соответственно, выбор избирателей, даже после разоблачения таких новостей. «Человеческая память — это процесс реконструкции, и мы очень уязвимы в ситуации, когда появляется предположение, разрушительно влияющее на наше воспоминание,— отмечает ведущий автор исследования Гиллиан Мёрфи.— Такая ситуация может повлиять на будущий выбор людей, поскольку они подвержены не только фейковым новостям, но и основанным на таких новостях воспоминаниям о событиях, якобы происходивших ранее».

О том, кто ведется на вымышленные новости и почему, читайте в публикации “Ъ” «Fake news все возрасты покорны».

Евгений Хвостик