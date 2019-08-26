Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group

Сделка о покупке Сбербанком 46,5% Rambler Group закрыта, говорится в пресс-релизе банка. Сбербанк получил онлайн-кинотеатр Оkkо, Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru, LiveJournal.com, сервис «Рамблер.Касса» и кинотеатр «Художественный».

«Партнерство с Rambler Group позволяет нам сформировать ядро экосистемы в области контента, развлечений и медиа. На его основе мы будем в дальнейшем запускать дополнительные сервисы для наших клиентов, обеспечивая их эксклюзивным контентом, предложениями и сервисами, максимально приближенными к индивидуальным предпочтениям»,— заявил зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Господин Хасис получит должность председателя совета директоров, через год председателем совета директоров станет основатель и основной бенефициар фонда A&NN Александр Мамут.

Подробнее о сделке Сбербанка и Rambler Group читайте в публикации “Ъ” «Rambler Group сдали в банк».