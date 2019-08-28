Forbes назвал богатейшие семьи России

Семья Гуцериевых снова заняла первое место в рейтинге самых богатых семей России по версии журнала Forbes. Общее состояние семьи оценивается в $5,65 млрд (с $5,97 млрд в 2018 году).

В топ-10 богатейших семей также вошли:

Семья Ротенбергов — $5,18 млрд. Состояние Аркадия Ротенберга составляет $2,7 млрд, его сына Игоря — $880 млн, дочери Лилии — $500 млн, брата Бориса — $1,1 млрд.

— $5,18 млрд. Состояние Аркадия Ротенберга составляет $2,7 млрд, его сына Игоря — $880 млн, дочери Лилии — $500 млн, брата Бориса — $1,1 млрд. Семья гендиректора «Татавтодора» Айрата Шаймиева — $2,8 млрд. Состояние самого господина Шаймиева — $1,4 млрд, его брата Радика — $1,35 млрд, его сына Тимура — $50 млн.

— $2,8 млрд. Состояние самого господина Шаймиева — $1,4 млрд, его брата Радика — $1,35 млрд, его сына Тимура — $50 млн. Семья главы IPG Photonics Валентина Гапонцева — $2 млрд. Состояние Валентина Гапонцева — $1,85 млрд, его сына Дениса — $150 млн.

— $2 млрд. Состояние Валентина Гапонцева — $1,85 млрд, его сына Дениса — $150 млн. Семья председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова — $1,94 млрд. Состояние главы семьи — $1,85 млрд, его сына Феликса — $90 млн.

— $1,94 млрд. Состояние главы семьи — $1,85 млрд, его сына Феликса — $90 млн. Семья члена правления Kafijat Kft Мекдета Рахимкулова — — $1,89 млрд. Состояние Мекдета Рахимкулова — $1,35 млрд, его сыновей Тимура и Руслана —$270 млн у каждого.

— — $1,89 млрд. Состояние Мекдета Рахимкулова — $1,35 млрд, его сыновей Тимура и Руслана —$270 млн у каждого. Семья председателя совета директоров АПХ «Мираторг» Александра Линника — $1,6 млрд. Состояние господина Линника — $800 млн, брата Виктора — также $800 млн.

— $1,6 млрд. Состояние господина Линника — $800 млн, брата Виктора — также $800 млн. Семья совладельца группы РЕСО Сергея Саркисова — $1,6 млрд. Состояние господина Саркисова — $800 млн, брата Николая — $800 млн.

— $1,6 млрд. Состояние господина Саркисова — $800 млн, брата Николая — $800 млн. Семья президента АО «Группа ''Альянс''» Мусы Бажаева — $1,51 млрд. Состояние самого господина Бажаева — $650 млн, его брата Мавлита — $210 млн, его племянника Дени — $650 млн.

— $1,51 млрд. Состояние самого господина Бажаева — $650 млн, его брата Мавлита — $210 млн, его племянника Дени — $650 млн. Семья совладелицы группы «Черкизово» Лидии Михайловой — $1,16 млрд. Состояние госпожи Михайловой — $415 млн, ее сыновей Сергея — $370 млн, Евгения — $370 млн, племянницы Людмилы — $5 млн.

Впервые в рейтинге появились семьи Линников и Михайловых, которые занимаются производством мяса. Импортозамещение дает возможность таким компаниям, как «Мираторг» и «Черкизово», расти опережающими темпами: капитализация «Черкизово» за год (с 26 июля 2018-го по 26 июля 2019-го) выросла в долларах на 75%, до $1,3 млрд.