Италия обрела звездно-демократическое правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг утром поручил Джузеппе Конте, 20 августа подавшему в отставку с поста премьер-министра, сформировать новое правительство. Кабинет, который он возглавит, должен опираться на новое парламентское большинство, состоящее из популистского движения «Пять звезд» и Демократической партии. Это подразумевает изменение курса правительства в сторону консолидации с Европейским союзом, более традиционный взгляд на экономическое развитие, а также смягчение позиции в отношении иммиграции. В новом правительстве должна измениться и роль премьера Конте, который из посредника между лидерами входивших в правительственную коалицию партий превратится в самостоятельную политическую фигуру.

Всю неделю, прошедшую после добровольной отставки Джузеппе Конте с поста премьер-министра и начала президентом Серджо Маттареллой консультаций о будущем правительстве, политологи гадали, удастся ли движению «Пять звезд» и Демпартии договориться о формировании нового кабинета. Именно этот сценарий, как предупредил господин Маттарелла в ходе первого тура консультаций,— единственная альтернатива досрочным выборам.

Политический кризис в Италии разразился после того как лидер правой партии «Лига» и вице-премьер Италии Маттео Сальвини публично потребовал проведения досрочных выборов. Это заявление спровоцировала поставленная 7 августа на голосование в Сенате резолюция соратников «Лиги» по правящей коалиции — движения «Пять звезд» во главе с Луиджи Ди Майо — с критикой планов строительства скоростной железнодорожной трассы Турин—Лион. Резолюцию не поддержали «Лига», «Вперед, Италия» и Демократическая партия. После этого Маттео Сальвини заявил: правительство недееспособно, в стране должны пройти досрочные выборы, а сам он хочет занять пост премьер-министра. 20 августа глава правительства Джузеппе Конте подал в отставку, а президент Серджо Маттарелла, чтобы избежать досрочных выборов, начал консультации о формировании новой коалиции.

Объединение «пятизвездочников» и демократов не только на основе цифр парламентского большинства, но и на базе общей программы, как этого требовал господин Маттарелла, представлялось задачей чрезвычайной сложности.

Еще месяц назад вступившие в переговоры партии считали друг друга политическими оппонентами, а до парламентских выборов 2018 года — основными соперниками.

Именно это обстоятельство не позволило демократам весной 2018 года, когда получившие недостаточно голосов для формирования правительства «пятизвездочники» искали союзников, образовать с ними кабинет. «С демократами — никогда!» — как заклинание звучало прежде и со стороны членов движения «Пять звезд». Вспомнить хотя бы унижение, которому в 2013 году, после победы Демпартии на парламентских выборах, впервые прошедшие в парламент «пятизвездочники» подвергли тогдашнего секретаря Демократической партии Пьерлуиджи Берсани. Господин Берсани пригласил движение в правительственную коалицию, но его руководство безапелляционно отказало, причем в прямом эфире.

Было ясно, что после многолетней взаимной критики, нередко доходившей до оскорблений, для обеих партий, и так растерявших немалую часть своего электората, этот альянс чреват новыми имиджевыми потерями. С другой стороны, на победу в случае досрочных выборов ни «пятизвездочники», ни демократы тоже не могли рассчитывать. Опасение, что на выборах может победить партия «Лига» обеспечило идее нового правительственного альянса широкую поддержку со стороны противников евроскептиков. Как отмечает газета La Repubblica, фронт старавшихся склонить Демпартию к альянсу с «пятизвездочниками», чему изначально противился ее секретарь Никола Дзингаретти, простирался от членов Епископальной конференции до министров европейских правительств. Не осталось незамеченным и высказывание президента США Дональда Трампа в пользу правительства под руководством Джузеппе Конте.

Внутри Демпартии в пользу участия в альянсе высказались такие тяжеловесы, как экс-премьеры Италии Романо Проди, Маттео Ренци, Массимо Д’Алема, а также экс-секретарь партии и бывший министр культуры Дарио Франческини. Со стороны «пятизвездочников» новый правительственный альянс поддержали основатель движения Беппе Грилло.

Оказалось, что формирование нового кабинета министров одобряет и большинство итальянцев. За этот способ выхода из кризиса высказалось 43% опрошенных, тогда как досрочные выборы поддержали лишь 33% респондентов.

Тем не менее переговоры, которые велись под эгидой секретаря Демпартии Николы Дзингаретти и лидера «Пяти звезд» Луиджи Ди Майо, шли трудно, и до последнего момента их исход не был очевиден. Основной проблемой стали не столько разница во взглядах (десять пунктов программы «пятизвездочников» без особого труда притерлись к пяти постулатам демократов), сколько имена и назначения. Сначала яблоком раздора была даже не обсуждаемая для «пятизвездочников», но нежелательная для демократов кандидатура Джузеппе Конте на пост премьера. После того как Никола Дзингаретти был вынужден на нее согласиться, оказалось, что Луиджи Ди Майо хочет остаться вице-премьером. В глазах демократов это противоречило их идее смены политического сезона.

И только за несколько часов до консультаций с президентом Маттареллой Политбюро Демпартии дало добро на создание правительственной коалиции с движением «Пять звезд». Что касается самого движения, то в последний момент выяснилось, что Луиджи Ди Майо желает получить одобрение от своих избирателей через интернет-платформу «Руссо», на что потребуется еще несколько дней. Однако, по словам представителей президентской администрации, для Серджо Маттареллы это голосование не имеет значения, так как он принял решение на основе исключительно своих консультаций с представителями политических партий.

В среду вечером было объявлено: «Президент республики Серджо Маттарелла вызвал Джузеппе Конте к 09:30 завтрашнего дня в Квиринальский дворец». Там ему и было поручено сформировать правительство.

По словам замсекретаря Демпартии Андреа Орландо, задачей новой коалиции будет не повторить ошибок предыдущей.

Имеются в виду, в частности, постоянные споры между «Лигой» и «пятизвездочниками», которые и привели к преждевременному краху коалиции. Более пессимистичный взгляд у теперь уже бывшего члена политбюро Демпартии Карло Календы. Он заявил, что решение о создании коалиции лишь подтолкнет страну к досрочным выборам, и в знак протеста вышел из партии.

В любом случае, как заявил “Ъ” эксперт римского университета LUISS Альберто Кастельвекки, у нового Кабинета министров будет мощная оппозиция в лице «Лиги», а также возглавляемой Джорджей Мелони партии «Братья Италии» и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Елена Пушкарская