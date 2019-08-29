Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд

Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата по Красносельскому округу Илью Яшина, передает корреспондент "Ъ" из зала суда. Для оппозиционера этот арест стал пятым подряд. Таким образом, всего он проведет под арестом 50 суток.

Новый административный протокол на политика был составлен по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). В документе, который зачитала судья, говорится, что господин Яшин, являясь одним из организаторов акции 3 августа, призывал выходить на нее в аккаунтах в Twitter и Facebook.

Сторона защиты оппозиционера называет аресты господина Яшина «политической расправой». Власти сначала отказали господину Яшину в регистрации в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму, а теперь держат его под арестом, сказал один из адвокатов. Он просил прекратить административное производство, полагая, что в нем нет «ни события, ни состава правонарушения».

По словам адвокатов и представителей президентского Совета по правам человека, опрошенных “Ъ”, господин Яшин стал пока единственным человеком, кто получил четыре административных ареста подряд, а сейчас начал отбывать пятый. Предыдущие четыре ареста были связаны с нарушением правил проведения публичного мероприятия. Накануне господина Яшина задержали на выходе из спецприемника.

Напомним, акции протеста идут в столице с июля. Поводом стал отказ Центризбиркома зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе нескольких оппозиционеров.Следующая акция намечена на 31 августа

О планирующихся в Москве акциях — в материале “Ъ” «Чрезвычайное шествие».

Роман Дорофеев