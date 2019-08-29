Россия выплатит Совету Европы членские взносы € 54,7 млн

Правительство РФ распорядилось выплатить оставшийся долг по членским взносам в Совете Европы (СЕ) за часть 2017-го и 2018-й годы. Сумма выплаты составит € 54,7 млн из федерального бюджета, говорится в опубликованном распоряжении.

Ранее в МИДе сообщили, что после восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в конце июня 2019 года Россия полностью выплатила взнос в бюджет организации за 2019 год.

«Ожидаем, что реформенный процесс в Совете Европы будет продолжен и успешно завершен в интересах обеспечения равенства прав и обязанностей всех стран-членов и укрепления роли организации как ведущего инструмента обеспечения единства европейских народов»,— приводит слова официального представителя МИД России Марии Захаровой пресс-служба министерства.

Напомним, Россия в июне 2017 года приняла решение приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права делегации РФ в ПАСЕ не будут восстановлены. 26 июня 2019 года депутаты ПАСЕ вернули российской делегации все полномочия.

О восстановлении российских прав в европейской организации читайте в материале “Ъ” «Россия сменила Украину в ПАСЕ».