Жириновский предложил запретить шаурму в Москве

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить продажи шаурмы в Москве. Ранее Роспотребнадзор провел проверки столичных точек по приготовлению и продаже шаурмы и нашел в 65 из 66 проверенных санитарные нарушения.

«В этих ларьках чаще всего работают случайные люди, у них нет никаких условий, чтобы помыть руки, содержать кухню в чистоте. Поэтому пытаться их контролировать бесполезно, нужно вообще запретить продавать шаурму в Москве, чтобы снизить число отравлений в столице»,— заявил господин Жириновский в своем Telegram-канале.

Это не первый раз, когда Роспотребнадзор находит нарушения во многих точках по продаже шаурмы в Москве. Прошлой осенью проверили более 250 объектов и практически в каждом были выявлены нарушения.

О том, какие нарушения были выявлены в 2018 году,— в публикации “Ъ FM” «Московская шаурма не прошла проверку качества».