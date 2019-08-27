Против Абызова возбудили второе уголовное дело

В отношении бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова возбуждено новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), сообщил его адвокат Александр Аснис. По словам защитника, новое дело не отягчает ранее предъявленное обвинение в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Следователь СКР ознакомил Михаила Абызова с постановлением о возбуждении 23 августа в отношении его нового уголовного дела»,— сказал адвокат (цитата по «Интерфаксу»). Следствие считает, что Михаил Абызов нарушил запрет, наложенный на него как на члена правительства РФ, в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность. Адвокат заявил, что новое уголовное дело не имеет никакого отношения к событиям 2011–2014 годов, по которым экс-министру предъявлено обвинение и он заключен под стражу.

Господин Абызов связывает новое уголовное дело с попыткой следствия «надавить» на суд. «Новое дело возбуждено именно в тот момент, когда суды стали массово отказывать следствию в наложении ареста на имущество, якобы принадлежащее Абызову, с целью оказания дополнительного давления на суд»,— сказал адвокат.

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Михаил Абызов был задержан и арестован в марте. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний.

Бывший министр останется под арестом до 25 октября. Срок следствия по делу установлен до 25 декабря.

Об аресте недвижимости, акций и денег экс-министра читайте в материале “Ъ” «Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения».