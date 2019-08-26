Подполковник Медоев из расследования Голунова ушел с должности помощника главы УФСБ по Москве

Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники. В то же время, по информации Русской службы BBC, он был не уволен, а прикомандирован от ФСБ к службе безопасности «Газпрома».

Марат Медоев был одним из фигурантов публикации журналиста «Медузы» Ивана Голунова о рынке ритуальных услуг.

По информации одного из собеседников РБК, подполковника ФСБ «сняли около месяца назад». Где теперь работает господин Медоев, издание не уточняет.

«Марат Медоев остается в московском управлении ФСБ, он откомандированный оперативный сотрудник в Газпроме»,— сообщил один из источников Русской службы BBC, близкий к господину Медоеву. «Работает безопасником в "Мосэнерго" ("дочка" "Газпрома".— “Ъ”), который за московскими ТЭЦ следит»,— уточнил второй собеседник издания. «Мне неизвестно о таком назначении, в телефонном справочнике "Газпрома" такой не значится»,— заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

1 июля «Медуза» опубликовала материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ. В частности, в нем упоминаются руководитель регионального УФСБ генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев.

Публикация вышла после того, как автора текста задержали по подозрению в сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ) и отправили под домашний арест. Господин Голунов свою вину отрицал, заявив, что наркотики, найденные в ходе обысков, ему подбросили. Это дело вызвало широкий общественный резонанс, в Москве и других городах России прошли митинги и одиночные пикеты в поддержку журналиста, после чего обвинения с Ивана Голунова сняли из-за недоказанности его участия в преступлении. Сам журналист связывал свое преследование с подготовкой материала о рынке ритуальных услуг.

После «дела Голунова» по ходатайству главы МВД Владимира Колокольцева были уволены начальник УМВД ЗАО Москвы генерал-майор Андрей Пучков и глава управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве генерал-майор Юрий Девяткин. Сотрудники, проводившие задержание журналиста, были отстранены от работы.

Как дело Ивана Голунова повлекло за собой структурные изменения в МВД, читайте в материале “Ъ” «Владимир Колокольцев наращивает собственную безопасность».