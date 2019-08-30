Украинских моряков отправят сидеть на родину

В СИЗО «Лефортово» в четверг были собраны три десятка граждан Украины, как уже осужденные за преступления в России, так и находящиеся под следствием за них. Осужденных, а среди них Роман Сущенко, Олег Сенцов, а также Евгений Панов, предполагается помиловать указом президента и выслать на родину, получив в обмен помилованных россиян. В свою очередь, уголовное дело в отношении 24 украинских моряков может быть отправлено в эту страну для дальнейшего расследования вместе с его фигурантами. При этом часть украинцев, по данным “Ъ”, от участия в обменной операции отказалась.

В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят. При этом правозащитникам не дали даже заглянуть в камеры с украинцами через глазки в дверях. В администрации СИЗО не подтвердили информацию, что в него из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе был этапирован режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет за терроризм, хотя в «Лефортово», по официальным данным, уже находится его бывший подельник Александр Кольченко, отбывающий 10-летнее наказание. Из новых фамилий правозащитникам в тюрьме назвали две — Романа Сущенко, журналиста, получившего 12 лет за шпионаж, и Евгения Панова, которому назначили за диверсии в Крыму 8 лет.

«Он действительно находится в "Лефортово",— сказал “Ъ” о Евгении Панове его адвокат Дмитрий Динзе, отказавшись обсуждать судьбу другого своего клиента Сенцова.— Мы подали заявление на свидание, но к нему пока никого не пускают».

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Оксана Захтей, супруга Андрея Захтея, задержанного в Крыму в 2016 году вместе с Евгением Пановым и приговоренного к 6,5 года колонии, сообщила “Ъ”, что ее муж участвовать в обмене не будет. «По одному делу проходили, а освободят, по слухам, одного (Панова.— “Ъ”)»,— отметила она.

Осужденный на пять лет колонии строгого режима по другому делу крымских диверсантов Дмитрий Штыбликов отбывает наказание в ИК №6 в Омске и в Москву его также не доставляли, сообщил “Ъ” его брат Алексей, звонивший ему накануне.

Напомним, бывшие украинские военные Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудка были задержаны в ноябре 2016 года в Севастополе. Их осудили за подготовку диверсий на объектах инфраструктуры Черноморского флота. Штыбликов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, признал себя виновным и действующим офицером военной разведки Украины. Он получил пять лет колонии строгого режима. Дудка и Бессарабов вины не признали и были приговорены к 14 годам строгого режима. Адвокат Владимира Дудки Сергей Легостов сообщил “Ъ”, что они вместе с Бессарабовым находятся в СИЗО Симферополя. Их приговор до сих пор не вступил в силу, так как оба подали на него апелляционные жалобы. Соответственно, они не будут участвовать в обмене.

По данным источника “Ъ”, близкого к переговорному процессу, предполагается, что основную часть заключенных, которых Россия планирует отправить на Украину, составят моряки, арестованные после событий в Керченском проливе.

ФСБ обвиняет их в незаконном пересечении границы России (ст. 322 УК). Следует отметить, что первоначально дело было возбуждено по 3-й, наиболее тяжкой части (до 6 лет заключения) этой статьи. Однако согласно базе данных Мосгорсуда (слушания проходят в закрытом для СМИ режиме), сейчас обвинение переквалифицировано на более легкую, до 4 лет, ч. 2. Как отмечает источник “Ъ”, даже с учетом переквалификации помилование невозможно, так как моряки еще не осуждены. По его версии, предполагается, что, исходя из ст. 462 Уголовно-процессуального кодекса, принципов взаимности, а также положений одной из минских конвенций по правовому сотрудничеству, моряков отправят на Украину вместе с их уголовным делом для дальнейшего расследования. Там по результатам разбирательства, отметил он, могут прийти к выводу об их невиновности и освободить, но это уже будут действия не российского следствия, которое ведется ФСБ, а СБУ или прокуратуры Украины. Адвокаты моряков от каких-либо комментариев воздержались, мотивировав это тем, что боятся сорвать начавшийся между сторонами диалог. В свою очередь адвокат Дмитрий Динзе считает, что юридически оформить обмен украинских моряков невозможно. «Разве что дело в их отношении будет прекращено за отсутствием состава или события преступления. Или за непричастностью к преступлению, только так»,— сказал “Ъ” господин Динзе.

С остальными участниками обменного фонда проще. Большинство из них уже имеет вступившие в законную силу приговоры, и в случае обращения с письменным заявлением на имя президента России Владимира Путина они могут быть помилованы им. Однако часть украинцев, в том числе Олег Сенцов, писать подобные заявления отказались, мотивируя это тем, что просьба о помиловании автоматически влечет за собой признание вины.

По данным источника “Ъ”, поступило несколько обращений о помиловании со стороны родственников и адвокатов режиссера, однако им ход не дали, признав незаконными.

Если господин Сенцов не передумает, участники обмена могут воспользоваться компромиссным вариантом, например, отправив его на Украину для отбывания наказания, назначенного российским судом.

Николай Сергеев; Вадим Никифоров, Симферополь