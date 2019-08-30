Украинских моряков отправят сидеть на родину

В СИЗО «Лефортово» в четверг были собраны три десятка граждан Украины, как уже осужденные за преступления в России, так и находящиеся под следствием за них. Осужденных, а среди них Роман Сущенко, Олег Сенцов, а также Евгений Панов, предполагается помиловать указом президента и выслать на родину, получив в обмен помилованных россиян. В свою очередь, уголовное дело в отношении 24 украинских моряков может быть отправлено в эту страну для дальнейшего расследования вместе с его фигурантами. При этом часть украинцев, по данным “Ъ”, от участия в обменной операции отказалась.
В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят. При этом правозащитникам не дали даже заглянуть в камеры с украинцами через глазки в дверях. В администрации СИЗО не подтвердили информацию, что в него из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе был этапирован режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет за терроризм, хотя в «Лефортово», по официальным данным, уже находится его бывший подельник Александр Кольченко, отбывающий 10-летнее наказание. Из новых фамилий правозащитникам в тюрьме назвали две — Романа Сущенко, журналиста, получившего 12 лет за шпионаж, и Евгения Панова, которому назначили за диверсии в Крыму 8 лет.
«Он действительно находится в "Лефортово",— сказал “Ъ” о Евгении Панове его адвокат Дмитрий Динзе, отказавшись обсуждать судьбу другого своего клиента Сенцова.— Мы подали заявление на свидание, но к нему пока никого не пускают».
Оксана Захтей, супруга Андрея Захтея, задержанного в Крыму в 2016 году вместе с Евгением Пановым и приговоренного к 6,5 года колонии, сообщила “Ъ”, что ее муж участвовать в обмене не будет. «По одному делу проходили, а освободят, по слухам, одного (Панова.— “Ъ”)»,— отметила она.
Осужденный на пять лет колонии строгого режима по другому делу крымских диверсантов Дмитрий Штыбликов отбывает наказание в ИК №6 в Омске и в Москву его также не доставляли, сообщил “Ъ” его брат Алексей, звонивший ему накануне.
Напомним, бывшие украинские военные Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудка были задержаны в ноябре 2016 года в Севастополе. Их осудили за подготовку диверсий на объектах инфраструктуры Черноморского флота. Штыбликов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, признал себя виновным и действующим офицером военной разведки Украины. Он получил пять лет колонии строгого режима. Дудка и Бессарабов вины не признали и были приговорены к 14 годам строгого режима. Адвокат Владимира Дудки Сергей Легостов сообщил “Ъ”, что они вместе с Бессарабовым находятся в СИЗО Симферополя. Их приговор до сих пор не вступил в силу, так как оба подали на него апелляционные жалобы. Соответственно, они не будут участвовать в обмене.
ФСБ обвиняет их в незаконном пересечении границы России (ст. 322 УК). Следует отметить, что первоначально дело было возбуждено по 3-й, наиболее тяжкой части (до 6 лет заключения) этой статьи. Однако согласно базе данных Мосгорсуда (слушания проходят в закрытом для СМИ режиме), сейчас обвинение переквалифицировано на более легкую, до 4 лет, ч. 2. Как отмечает источник “Ъ”, даже с учетом переквалификации помилование невозможно, так как моряки еще не осуждены. По его версии, предполагается, что, исходя из ст. 462 Уголовно-процессуального кодекса, принципов взаимности, а также положений одной из минских конвенций по правовому сотрудничеству, моряков отправят на Украину вместе с их уголовным делом для дальнейшего расследования. Там по результатам разбирательства, отметил он, могут прийти к выводу об их невиновности и освободить, но это уже будут действия не российского следствия, которое ведется ФСБ, а СБУ или прокуратуры Украины. Адвокаты моряков от каких-либо комментариев воздержались, мотивировав это тем, что боятся сорвать начавшийся между сторонами диалог. В свою очередь адвокат Дмитрий Динзе считает, что юридически оформить обмен украинских моряков невозможно. «Разве что дело в их отношении будет прекращено за отсутствием состава или события преступления. Или за непричастностью к преступлению, только так»,— сказал “Ъ” господин Динзе.
С остальными участниками обменного фонда проще. Большинство из них уже имеет вступившие в законную силу приговоры, и в случае обращения с письменным заявлением на имя президента России Владимира Путина они могут быть помилованы им. Однако часть украинцев, в том числе Олег Сенцов, писать подобные заявления отказались, мотивируя это тем, что просьба о помиловании автоматически влечет за собой признание вины.
Если господин Сенцов не передумает, участники обмена могут воспользоваться компромиссным вариантом, например, отправив его на Украину для отбывания наказания, назначенного российским судом.
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