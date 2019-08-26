Креста не будет Покрас Лампас изменит свое произведение в Екатеринбурге под давлением православной общественности

В Екатеринбурге продолжается конфликт вокруг «супрематического креста» — работы художника Покраса Лампаса, созданной в рамках фестиваля уличного искусства Stenograffia. После протестной акции, которую православные активисты провели в воскресенье, представители районной администрации встретились с конфликтующими сторонами. В результате решено было изменить форму работы, чтобы «это перестало считаться крестом».

Покрас Лампас оформил площадь Первой Пятилетки в Екатеринбурге в рамках фестиваля Stenograffia (прошел с 5 по 7 июля). На площади более 6,6 тыc. кв. м при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. Позже коммунальные службы Екатеринбурга начали ремонт асфальта на площади и залили часть арт-объекта гудроном. Ситуация возмутила общественность и губернатора Евгения Куйвашева. Художник планировал приступить к восстановлению работы 26 августа.

Впрочем, против этого выступили православные активисты. 25 августа они провели акцию «Не растопчи любовь!». Часть верующих (пришло около полутора десятков человек) стояли в футболках со словами, складывающимися в фразу «Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь», держась за руки. Акция сопровождалась молитвенными песнопениями. После этого организаторы приняли решение приостановить работы по восстановлению объекта, а Покрас Лампас отказался от визита в Екатеринбург.

В понедельник в администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга встретились представители городских и районных властей, противники «супрематического креста» и организаторы фестиваля Stenograffia. Глава Музея святости Екатеринбургской епархии Оксана Иванова, перекрестившись, предложила «встать на колени» перед организаторами, чтобы те убрали крест с площади. «Относиться пренебрежительно и бросать под ноги тысячам жителей этот символ — кощунство и нарушение целого ряда законов»,— подчеркнула она. Более того, отметила госпожа Иванова, Казимир Малевич (его манифестом украшена площадь) в своем творчестве «дискредитировал церковь», и организаторы фестиваля заранее знали о «негативных коннотациях» его произведений, а также были знакомы с творчеством Покраса Лампаса. «Нас оскорбляют, нам больно, нам обидно»,— заявила участница воскресного пикета на площади Ксения Рыжова. Православный активист Шамиль Зарипов, однако, призвал не доходить до паранойи:

«Линии на обоях, дорожки в парках, перекрестки — это все кресты. Но никому же не приходит в голову на них молиться».





По словам господина Зарипова, крест в православии освящается специальным образом и выглядит иначе.

Представитель общественного движения «Гражданский социализм» указал, что красный, черный и белый цвета, использованные в работе, напоминают флаг Третьего рейха. «Мы видим крест на площади, откуда уходили наши деды на войну. Эти люди попирают русский народ, русскую правду, пытаются растоптать последнее. Нас хотят сделать гетто, как в Нью-Йорке? Граффити нарисовать»,— поинтересовался он. Активист также попросил администрацию района проверить, «на какие деньги была сделана работа, и не было ли хищений». «Красный и черный цвета у меня с позитивом не ассоциируются, я больше за все позитивное»,— высказался депутат гордумы Владимир Смирнов, однако в целом объект назвал «достаточно культурным».

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин предложил решить проблему, обратившись в суд.

Координатор фестиваля Анна Клец пояснила, что при создании работы организаторы и художник «не задумывали провокации и не хотели конфликтов», а также напомнила, что «епархия отнеслась к объекту с пониманием и характеризует его как объект искусства, а не православный крест». «Для нас не принципиально восстанавливать объект в первозданном виде. Мы хотим найти пути решения конфликта для различных сообществ»,— заверила она. «Нас интересует качество объекта. Если будет возможность при минимальных изменениях решить конфликт по поводу креста, не потеряв эстетические качества фигуры, мы это сделаем,— отметил сооснователь фестиваля Андрей Колоколов.— Мы предлагаем незначительно изменить работу: понять, в каком месте нужно разомкнуть перекладину, чтобы это перестало считаться крестом».

Реакцию на свою работу художник назвал провокацией, а аргументы про оскорбление чувств верующих — манипуляцией.

«Любая провокация — временное явление, она исчезает, как только к ней пропадает интерес. Я не пытаюсь сталкивать свою огромную аудиторию с малочисленной группой людей, настроенных против, и не цитирую негативные высказывания в своих соцсетях»,— подчеркнул он.

Анна Лапина, Екатеринбург