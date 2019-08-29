Краб дополз до торгов

Аукционы по распределению 50% квот на добычу краба могут пройти уже до 1 ноября. Необходимый для этого пакет документов утвердил премьер Дмитрий Медведев. Всего на торги планируют выставить 40 лотов с квотами на вылов краба в Дальневосточном и Северном бассейнах. Начальная цена всех лотов — около 125,5 млрд руб. Ранее президент Владимир Путин получил обращение с просьбой ускорить проведение аукционов.

Премьер Дмитрий Медведев подписал пакет нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и проведение аукционов по распределению 50% квот на добычу краба. Об этом в четверг сообщил Минсельхоз. Как следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства, на аукцион будет выставлено 40 лотов с квотами на вылов краба камчатского, краба синего, краба-стригуна опилио и пр. в Дальневосточном и Северном бассейнах.

Размер квот в зависимости от вида ресурса и района промысла — от 5,263% до 100%. По данным Минсельхоза, совокупная начальная цена лотов — около 125,5 млрд руб.

Победители аукционов должны будут построить 41 судно для добычи краба: 31 судно для Дальневосточного бассейна, остальные — для Северного. Примерная стоимость одного проекта — около 1 млрд руб. с возможностью корректировки в зависимости от комплектации, сказано в постановлении правительства. Суда должны быть длиной более 50 м с оборудованием по производству продукции мощностью не менее 10 тонн в сутки. Строиться суда должны на территории РФ. В Минсельхозе уточнили, что для победителей аукционов, заключивших договор на вылов краба в Дальневосточном бассейне, предусмотрена возможность первоочередного заключения договоров с местными верфями.

В Минсельхозе рассчитывают, что распределение квот на добычу крабов через аукционы пройдет до 1 ноября, а победители торгов приступят к освоению ресурса с 2020 года.

Если аукцион пройдет после 1 ноября, право на вылов краба у победителей появится только с 2021 года, следует из постановления правительства. Срок действия договоров на квоты — 15 лет.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин получил предложения по доработке правил проведения аукционов по распределению части квот на добычу краба. В обращении отмечалось, что по состоянию на 2 августа нормативные акты, необходимые для проведения аукционов, не приняты, со стороны причастных ведомств имеются существенные разногласия и существует высокий риск невозможности проведения аукционов в 2019 году (см. “Ъ” от 16 августа). В обращении, в частности, предлагалось включить в состав аукционов квоты на вылов 1,5 тыс. тонн краба-стригуна опилио в Баренцевом море, а также дополнить требования к судам наличием площадки для переработки продукции мощностью не менее 10–15 тонн в сутки.

Предложения могут быть выгодны Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Глеба Франка, уверяли источники “Ъ”. В самой компании говорили, что не знают авторов письма. Но в РРПК согласны с основными предложениями, отмечая, что их реализация «позволит добиться наибольшей отдачи от проектов в рамках аукционных квот».

Анатолий Костырев