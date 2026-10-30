Забастовка докеров остановила работу в 113 портах 22 стран мира
Портовые рабочие и присоединившиеся к ним судовые экипажи вышли на однодневную забастовку, парализовав работу 113 портов в 22 странах мира. Как сообщает Reuters, акция приурочена к Международному дню действий портовых рабочих и проходит под лозунгом «Порты для мира».
Забастовка началась по инициативе объединений докеров Италии, Франции, Греции, Испании, Турции и Марокко. Всего акцию поддержали более 25 профсоюзов портовых рабочих, в Европе, а также в Индии, США, Мексике, Австралии, Бразилии, Уругвае, Турции и Израиле. Участники забастовки протестуют против использования портов для переброски оружия для военных конфликтов и заявляют о том, что уже сотни гражданских моряков погибли или были ранены в разных регионах, от Черного моря до Суэцкого канала и Персидского залива. Кроме того, забастовщики выдвигают ряд экономических требований, включая повышение зарплаты, улучшение условий труда и права на коллективные договоры.
По оценкам организаторов, забастовка может заблокировать транспортировку 52 тыс. контейнеров. Общая стоимость застрявших в портах грузов оценивается в $2,8 млрд. Порты, профсоюзы которых приняли участие в акции, суммарно контролируют 64% регионального и 13,5% всего мирового судоходства.