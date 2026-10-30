Врио руководителя Росавиации стала Наталья Андрианова
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении замглавы Росавиации Натальи Андриановой временно исполняющей обязанности руководителя агентства. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Наталья Андрианова работала ведущим специалистом в Министерстве транспорта с 2001 по 2004 год, после чего перешла в Росавиацию. В 2021 году она стала заместителем руководителя и занималась управлением аэропортами и финансово-экономическими вопросами.
Предыдущий глава Росавиации Дмитрий Ядров на прошлой неделе был назначен министром транспорта. Претендентами на пост нового руководителя ведомства источники «Ъ» помимо госпожи Андриановой называли еще трех заместителей: Артемия Потемкина, Алексея Буевича и Артема Кореняко.