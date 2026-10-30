Борец Абдулрашид Садулаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира
Россиянин Абдулрашид Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг, стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе. Турнир проходит в Астане.
В поединке за бронзу спортсмен победил поляка Збигнева Барановского. Садулаев принес сборной России седьмую медаль на текущем турнире. Всего в активе национальной команды одна золотая, одна серебряная и пять бронзовых наград.
Садулаеву 30 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2021). Также на его счету шесть золотых и одна серебряная медаль мировых первенств. Кроме того, россиянин пять раз побеждал на чемпионатах Европы.
Чемпионат мира завершится 1 ноября. Российские спортсмены выступают на турнире с национальной символикой.