Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №202

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
fonbet logo
Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них
Спорт

Борец Абдулрашид Садулаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира

Россиянин Абдулрашид Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг, стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе. Турнир проходит в Астане.
В поединке за бронзу спортсмен победил поляка Збигнева Барановского. Садулаев принес сборной России седьмую медаль на текущем турнире. Всего в активе национальной команды одна золотая, одна серебряная и пять бронзовых наград.
Садулаеву 30 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2021). Также на его счету шесть золотых и одна серебряная медаль мировых первенств. Кроме того, россиянин пять раз побеждал на чемпионатах Европы.
Чемпионат мира завершится 1 ноября. Российские спортсмены выступают на турнире с национальной символикой.

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент