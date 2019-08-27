Нешуточная власть

Распустить Верховную раду, в которой ему не на кого было опереться, Владимир Зеленский обещал еще до победы на президентских выборах. Одолев Петра Порошенко, он взялся за дело. В инаугурационной речи 20 мая он объявил о роспуске Рады, а затем подписал соответствующий указ, назначив внеочередные выборы на 21 июля 2019 года. Политические оппоненты господина Зеленского пытались сопротивляться, но он добился своего.

Выборы стали очередным триумфом господина Зеленского. Пропрезидентская партия «Слуга народа» получила большинство (254 места в парламенте из 450), оставив далеко позади всех конкурентов, включая партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Электоральная карта Украины позеленела (зеленый — официальный цвет команды президента и его партии): «слуги» победили по всей стране.

Расклад сил в новом парламенте позволит президенту без проблем проводить через Раду важные решения и ключевые назначения. Одно из них ожидается уже 29 августа на первом заседании нового парламента. Собеседники “Ъ” в «Слуге народа» не исключают, что в этот день депутатами будет утвержден новый кабинет министров Украины в полном составе.