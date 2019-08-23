Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел из спецприемника №1 в Москве, где отбывал 30 суток ареста. Он отметил, что для него является неожиданностью то, что его «снова не ведут в этот автобус» и не задерживают. Политик поблагодарил всех, кто выходил на акции протеста.

«Я хочу выразить поддержку всем тем людям, которые находятся под арестом, уголовными, административными делами. Хочу выразить восхищение смелостью кандидатов в депутаты, которые не вылезают из-под арестов, но стоят на своем. Мы видим в их лице настоящую новую оппозицию»,— подчеркнул господин Навальный. Он выразил уверенность в том, что несмотря на все «акты запугивания и террора волна будет нарастать», и «режим сильно пожалеет» о своих действиях.

Симоновский суд Москвы 24 июля назначил Алексею Навальному 30 суток ареста за призыв выходить на акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля. Накануне суд не продлил арест основателя Фонда по борьбе с коррупцией. Срок ареста истек сегодня в 8:50.

22 августа незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Константин Янкаускас был задержан на выходе из спецприемника, где он отбывал арест третий раз подряд. После этого его отпустили из отдела с протоколом. Ранее аналогичным образом задерживали оппозиционеров Юлию Галямину и Илью Яшина.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам. После этого в Москве прошло несколько акций в поддержку кандидатов. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

О московских протестах этого лета читайте в материалах “Ъ”.

Роман Дорофеев