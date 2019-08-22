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Муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ   |  купить фото

Галямину арестовали еще на 10 суток

Тверской суд Москвы арестовал еще на десять суток незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину. Ей вменили организацию несанкционированной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) за пост в Facebook с призывом участвовать в акции за свободные выборы 3 августа.

Накануне госпожа Галямина была задержана на выходе из спецприемника в Можайске, где она отбывала второй административный арест на 15 суток за участие в массовой акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ).

Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам-самовыдвиженцам в Мосгордуму из-за недействительных подписей. В связи с этим в столице с июля проходят протестные акции в их поддержку.

О том, как 200 человек намерены доказать действительность своих подписей в суде,— в материале “Ъ”.

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