Галямину арестовали еще на 10 суток

Тверской суд Москвы арестовал еще на десять суток незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину. Ей вменили организацию несанкционированной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) за пост в Facebook с призывом участвовать в акции за свободные выборы 3 августа.

Ещё 10 суток административного ареста только что назначил Тверской суд Юлии Галяминой.



Судья Затомская признала её виновной в том, что Юлия через соцсети звала людей на «несогласованные» акции. pic.twitter.com/CZIsfbPCsr — Юлия Галямина (@galiamina) August 22, 2019

Накануне госпожа Галямина была задержана на выходе из спецприемника в Можайске, где она отбывала второй административный арест на 15 суток за участие в массовой акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ).

Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам-самовыдвиженцам в Мосгордуму из-за недействительных подписей. В связи с этим в столице с июля проходят протестные акции в их поддержку.

О том, как 200 человек намерены доказать действительность своих подписей в суде,— в материале “Ъ”.