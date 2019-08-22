Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника в Мневниках, сообщается в его Twitter. «На территорию спецприемника заранее заехал автозак. Ожидаем четвертый арест подряд»,— говорится в сообщении.

Позже стало известно, что на господина Янкаускаса был составлен протокол по статье ч. 5 20.2. КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия) за участие в несанкционированной акции 14 июля, сообщил «Интерфакс».

Санкцией по данной статье предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 40 часов.

В конце июля суд отправил господина Янкаускаса под арест на семь дней за организацию несанкционированной акции 27 июля. Он вышел из спецприемника 3 августа, но спустя два дня его вновь арестовали за твит про несанкционированную акцию в Новопушкинском сквере. 13 августа на выходе из спецприемника, где он отбывал десять суток ареста, его задержали. Он получил третий административный арест за нарушение правил проведения митингов.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Илье Яшину и Константину Янкаускасу. После этого в Москве прошло несколько акций в поддержку кандидатов, одна из них, 27 июля, была несогласованной.

По несколько административных арестов подряд получили также незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина и Дмитрий Гудков.

Подробнее об арестах читайте в материале “Ъ” «Илья Яшин отбывает по расписанию».