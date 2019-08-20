Суд в четвертый раз подряд арестовал Яшина на 10 суток

Троицкий суд Москвы отправил незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина под арест еще на десять суток. Ему вменяют призывы к акциям 18 и 19 июля на Трубной площади. Ранее оппозицонный политик уже отбыл три десятидневных административных ареста за нарушение правил проведения публичного мероприятия.

«Очередные 10 суток ареста, по решению Троицкого "суда". Кто бы сомневался»,— написал господин Яшин в Twitter.

Вчера, 19 августа, суд вернул дело Ильи Яшина в полицию для устранения недостатков. Сегодня полиция вновь направила административное дело в суд.

Напомним, акции протеста проводятся в столице с июля из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы. На несанкционированных митингах 27 июля и 3 августа в Москве были задержаны более 2 тыс. участников. 10 августа после разрешенного митинга прошла инициированная основателем ФБК Алексеем Навальным «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек.

Об акциях 18 июля — в материале “Ъ” «"Не хватает общей воли"».