Суд засчитал время, проведенное Навальным в больнице, и не продлил его арест

Симоновский суд Москвы не продлил арест основателя Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального, сообщил корреспондент “Ъ” из зала суда. Тем самым суд отнес в счет ареста день, проведенный оппозиционером в больнице. Срок ареста истекает завтра, 23 августа, в 08:50.

24 июля суд назначил господину Навальному административный арест на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) — политик анонсировал несогласованную акцию 27 июля. Во время ареста 28 июля его на один день госпитализировали с признаками острой аллергической реакции. Сам политик не исключил варианта отравления.

Ходатайство о продлении ареста подал начальник спецприменика №1, в котором содержался политик. По словам защитника господина Навального Вадима Кобзева, по закону вопрос о приостановлении ареста должен был рассматриваться «до самого приостановления, но никак не после», как это было сделано сегодня.

На эту субботу, 22 августа, оппозиция не смогла согласовать в мэрии очередной митинг за честные выборы. 15 августа мэрия Москвы отклонила сразу четыре заявки на проведение акций в Москве, предложив перенести их из центра столицы в Люблино. При этом московские власти санкционировали митинг-концерт в честь 350-летия флага России, намеченный на субботу на проспекте Сахарова. Мероприятие было анонсировано комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы.

Подробнее о предстоящем концерте в честь триколора читайте в материале “Ъ” «Флаг в хорошие руки».

О последней прошедшем согласованном митинге за честные выборы, читайте в материале “Ъ” «“Не хватает общей воли”».

Роман Дорофеев