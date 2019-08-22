Московские студенты подали заявку на акцию против давления на университеты

Независимый журнал DOXA, студенческий профсоюз Community, инициативная группа МГУ имени Ломоносова, профсоюз «Университетская солидарность», а также группы поддержки арестованных студентов Егора Жукова и Даниила Конона подали в мэрию Москвы заявку на проведение акции «Свободу студентам, свободу университетам».

Как сообщила «Интерфаксу» организационный секретарь профсоюза «Университетская солидарность» Мария Меньшикова, в качестве дат мероприятия организаторы предложили 30, 31 августа или 1 сентября, а места — памятник Циолковскому на ВДНХ, проспект Сахарова и Хохловская площадь.

Организаторы митинга выступают за освобождение арестованных студентов, прекращение политического давления на университеты и цензуру в административной среде. Пока ответа от мэрии не последовало.

Московские власти не согласовали оппозиции четыре заявки на проведение акций 31 августа. Все митинги должны были пройти за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму и прекращение уголовного преследования фигурантов дела о массовых беспорядках.

На акции студентов планируется выступление представителей групп поддержки арестованных по делу о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова (ВШЭ), Даниила Конона (МГТУ имени Баумана), Валерия Костенка (РГУ имени Косыгина), выпускника МФТИ Айдара Губайдулина, а также обвиняемого в поджоге офиса «Единой России» аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова.

За освобождение студента Егора Жукова уже выступили более 250 сотрудников ВШЭ. Также руководство вуза пообещало своим студентам юридическую поддержку в случае задержания во время одиночных пикетов. В ВШЭ отметили, что студенты могут не бояться проблем с учебой со стороны руководства университета в подобных ситуациях.

Иную позицию занял ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александра Безбородов, заявив, что студенты, которым суд вменил уголовное или административное нарушение за участие в несанкционированных акциях, могут быть исключены из вуза. Ректор другого вуза — МГУ — Виктор Садовничий посоветовал студентам «учиться», но и не забывать «отстаивать свою точку зрения», если этого требуют их убеждения.

Дискуссию о политическом давлении на университеты несколькими месяцами ранее вызвало закрытие студенческого шоу ВШЭ «В точку!» Оно было закрыто в марте перед эфиром, героиней которой должна была стать оппозиционный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. Тогда руководства университета объяснило закрытие студенческого шоу не цензурой, а редакционной политикой.

О росте протестной активности студентов читайте в материале “Ъ” «Отличники политической подготовки».

Повлияет ли поддержка ВШЭ на ход «московского дела» читайте в материале “Ъ FM” «Протестующие студенты найдут защиту в стенах вуза».