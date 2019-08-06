Протестующие студенты найдут защиту в стенах вуза

Высшая школа экономики поможет студентам, задержанным во время несогласованных акций в Москве.

Решение связано, прежде всего, с делом Егора Жукова, который участвовал в одиночном пикете у здания главного управления МВД России 27 июля, рассказала “Ъ FM” проректор университета, кандидат на выборы в Мосгордуму Валерия Касамара: «Высшая школа экономики который год заявляет, что никогда не применяет повторное дополнительное наказание к ребятам, которые принимали участие в митингах. Если они получают административку, то этим все и ограничивается, никаких исключений из вуза никогда не было.

Ребята сами принимают решение, как выражать свою гражданскую позицию.

В серьезных же случаях — как, например, с Егором Жуковым — надо системно подходить к этому вопросу. Здесь нужно оказывать уже и правовую поддержку, независимо от повода, по которому человек обращается. В данном случае либо это выход на пикет, либо это еще какая-то консультация. Университет не может выступать адвокатом, потому что у него нет таких полномочий. Можно найти способы, чтобы защищать наших студентов. Мы готовы искать адвокатов, оказывать финансовую поддержку, если она требуется».

Решение университета помочь студентам в итоге сможет изменить ход судебного дела, считает председатель коллегии адвокатов «Сазонов и партнеры» Всеволод Сазонов: «С точки зрения некоего общественного влияния, если университет официально поддерживает студента, то он не будет возражать, если другие студенты придут на митинг. В настоящее время судебные органы Российской Федерации могут вынести оправдательные приговоры только в случае, если кто-то даст команду сверху, либо на них повлияет общественное мнение. Поддержка того или иного задержанного руководством университета может привести к освобождению студента либо к назначению меньшего наказания.

Вуз подключился, потому что считает, что нарушена свобода слова и другие гражданские права и свободы».

Студента Высшей школы экономики Егора Жукова обвиняют в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля. 2 августа суд арестовал его до 27 сентября. Некоторые университеты Москвы прокомментировали участие студентов в митингах. Так, ректор МГУ Виктор Садовничий призвал студентов вуза быть аккуратнее и обдумывать участие в акциях протеста. Ранее ректор МПГУ Алексей Лубков заявил ТАСС, что студентам не следует участвовать в несогласованных акциях протеста: если они будут привлечены к административной ответственности, то их исключат из университета.

Ольга Сергиенко