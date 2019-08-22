Мэрия Москвы не разрешила акции протеста 31 августа

Мэрия Москвы отказалась разрешить три акции протеста оппозиции 31 августа. При этом мэрия не предложила ни одной альтернативной площадки.

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова сообщила, что мэрия Москвы не санкционировала проведение шествия по Тверской улице. «Очередной отказ. Причем мы предлагали два варианта, второй — всем известный типовой маршрут по бульварам до просп. Сахарова. Он вообще обойден молчанием»,— написала госпожа Русакова в Facebook. В качестве аргументов отказа указано: отсутствие площадки для размещения участников, возможные помехи движению транспорта и гипотетические нарушения прав граждан.

Заявки подавали сразу несколько групп, в том числе Либертарианская партия России (ЛПР). Елена Русакова, Григорий Толкачев, Юрий Зуев, Нодари Хананашвили в уведомлении предложили два варианта маршрута: по Тверской улице и от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь в своем Facebook разместила ответы мэрии на заявки активистов ЛПР Игоря Ефремова, Ярослава Конвая, адвоката Дмитрия Захватова, помощницы экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой и руководителя психологической службы организации «Русь сидящая» Ивана Брушлинского. Их заявки также были отклонены.

В Москве с июля проходят акции протеста, поводом для которых стал отказ в регистрации оппозиционных кандидатов, среди которых оппозиционеры Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. После одной из акций — несанкционированного митинга 27 июля — СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

О протестах читайте в материалах “Ъ”.