Отличники политической подготовки

В четверг Всероссийский студенческий союз опубликовал открытое заявление в ответ на высказывания ректоров Московского педагогического государственного университета (МПГУ) и Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) об отчислении учащихся за участие в несанкционированных митингах. С похожим заявлением выступили выпускники МГТУ им. Н. Э. Баумана. Ранее обращение к ректору РГГУ выпустили учащиеся, аспиранты и выпускники вуза, а студенческий журнал Doxa заявлял, что «каждый десятый задержанный 27 июля и 3 августа — студент». “Ъ” узнал у экспертов, как за последние месяцы политизировалось российское студенчество.

Согласно заявлению Всероссийского студенческого союза, угрозы об отчислении в адрес студентов МПГУ и РГГУ «не имеют правовой основы»: «Отчисление за участие в несогласованных мероприятиях не предусмотрено ни законодательством, ни уставами МПГУ и РГГУ, ни их правилами внутреннего распорядка».

Выпускники МГТУ (МВТУ) им. Н. Э. Баумана из Клуба Императорского технического училища также выпустили заявление, в котором подчеркнули, что ранее «не допускали участия Клуба в политических акциях», однако «беспрецедентные по беззаконности карательные меры, применяемые к участникам протестов» не позволяют «оставить без внимания происходящие события».

Напомним, 2 августа студент ВШЭ Егор Жуков был арестован по обвинению по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках 27 июля). У памятника Высоцкому на Страстном бульваре после этого прошли одиночные пикеты в поддержку Егора Жукова — «первого вышкинского политзаключенного», как его сейчас называют студенты вуза. Проректор ВШЭ Валерия Касамара пообещала, что ВШЭ окажет правовую помощь всем задержанным студентам, однако в четверг вуз выпустил заявление с «официальной позицией», согласно которой университет не будет оказывать поддержку студентам и сотрудникам, которые «будут во время или после митинга совершать действия или участвовать в акциях, нарушающих правопорядок».

При этом всплеск активизма и политизация студенческого сообщества в России начались еще до старта протестных акций. Так, в мае протесты в ВШЭ вызвало закрытие студенческого ток-шоу «В точку! Персона» за день до эфира с кандидатом в МГД Любовью Соболь — тогда ректор вуза Ярослав Кузьминов сослался на запрет вести агитационную кампанию в университете. В июне стало известно, что департамент политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ объединят с департаментом государственного и муниципального управления. Преподаватели и студенты сочли это «зачисткой» департамента политологии с целью «избавления от нежелательных преподавателей» (в результате об увольнении заявили политолог Александр Кынев и сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследований вуза Елена Сироткина, которая занималась исследованием сторонников оппозиционера Алексея Навального). В разгар скандала в ВШЭ об уходе «по политическим причинам» из МГИМО объявил политолог Валерий Соловей (в вузе тогда заявили, что это было его собственное решение).

По словам политолога Петра Быстрова, резкая политизация студенческого сообщества связана с «крайне неудачными действиями технологов, работающих на выборах в Мосгордуму». «Зарегистрировали бы этих кандидатов, в любом случае из них только два-три человека смогли бы избраться. А вместо этого ситуацию раскалили»,— считает господин Быстров. Он считает, что наиболее активны сейчас именно студенты ВШЭ: «Они оказались больше других вовлечены в кампанию, с учетом того что и один из кандидатов представляет ВШЭ (Валерия Касамара, проректор ВШЭ, баллотируется в Мосгордуму по 45-му округу.— “Ъ”), и задержанный студент (Егор Жуков.— “Ъ”) учится в этом учебном заведении». Господин Быстров также отмечает, что «Вышка исторически является форпостом либерализма, там преподают наиболее радикально настроенные преподаватели» и «туда всегда шли учиться оппозиционно настроенные студенты». По его словам, «факультет политологии Вышки всегда был самым либеральным, в противопоставление МГУ».

Профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман считает, что российские студенты в целом стали активнее, поэтому логичнее рассуждать не о том, почему активизировалось российское студенческое сообщество, а почему оно «активизировалось только сейчас». «Если мы посмотрим на другие страны, во многих из них студенческий активизм является ядром протестных движений,— напоминает господин Гельман.— В России такого раньше не было — в 2011–2012 годах это не было так ярко выражено». По его словам, нынешнее поколение студентов — это люди, для которых «отсыл ко всей прошлой системе координат не имеет никакого значения»: «Некоторые исследования, касающиеся фундаментальных установок молодежи, фиксируют сдвиги в сторону ценности самовыражения». При этом господин Гельман отмечает, что все скандалы вокруг университетов на фоне предвыборных кампаний последних месяцев перевели эти установки из «закрытой фазы в открытую»:

«Не случись Мосгордумы, эти явления все равно показали бы себя позже».





«Сейчас молодые люди живут в совсем иной информационной среде. И речь идет не только о политических акциях, просто они иначе выстраивают социальные связи, и умение налаживать горизонтальное взаимодействие может быть легко перенесено на политическую активность. К примеру, Егор Жуков не только видеоблогер, но и ролевик. Сегодня вы организуетесь и встречаетесь на ролевой игре, а завтра так же легко собираетесь на акции»,— говорит Владимир Гельман. На вопрос, связана ли полученная незарегистрированными кандидатами в МГД поддержка с тем, что они известны молодой аудитории (так, Любовь Соболь долгое время вела канал на YouTube), господин Гельман отвечает, что «и Соболь, и Яшин, и многие другие» говорят на языке, который «студенты воспринимают и понимают», тогда как люди с «провластной» стороны «в основном годятся нынешним студентам в дедушки».

Ксения Миронова