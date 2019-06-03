Ректор ВШЭ объяснил закрытие студенческого шоу не цензурой, а редакционной политикой

Шоу «В точку! Персона» студентов Высшей школы экономики (ВШЭ) было закрыто, так как его авторы стали самостоятельно определять редакционную политику, заявил ректор университета Ярослав Кузьминов в интервью телеканалу «Дождь». Он заявил, что решение руководства университета закрыть проект должно подготовить студентов к работе в СМИ, «у которых есть учредитель, у которых есть главный редактор». «Это не цензура, это редакционная политика»,— сказал он.

«Если кто-то хочет формировать редакционную политику сам — пожалуйста, покупайте оборудование, заявляйтесь как СМИ и вперед. Если же речь идет об учебном ресурсе, то он должен быть в рамках, которые видит руководство факультета»,— добавил ректор.

По словам господина Кузьминова, решение закрыть проект не связано с тем, что студенты пригласили в программу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Любовь Соболь, которая планирует баллотироваться на выборах в Мосгордуму. Ранее он заявлял, что госпоже Соболь никто официального приглашения не направлял, так как «приглашать политического деятеля, находящегося в активной кампании за избрание в Мосгордуму, было бы нарушением устава университета, запрещающего политическую деятельность в его стенах». Отметим, что Ярослав Кузьминов сам является депутатом Мосгордумы.

Ток-шоу «В точку! Персона», которое вели студенты департамента медиа ВШЭ в течение трех лет, закрылось перед эфиром с Любовью Соболь. Госпоже Соболь не назвали причину отмены эфира, сославшись на указание администрации вуза. В разговоре со студенческим СМИ The Vyshka куратор проекта Сергей Корзун сообщил, что проект закрыт, так как пришло «время подводить итоги и выставлять оценки студентам».

Подробно о том, как университет закрывал студенческую программу, читайте в материале “Ъ” «Любовь Соболь не попала “В точку”».