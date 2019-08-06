Ректор МГУ прокомментировал прошедшие в Москве несанкционированные митинги

Ректор Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал прошедшие в Москве несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

«Что касается демонстрации, в Конституции каждый имеет право выражать свою точку зрения… Я бы считал, что здесь надо быть очень аккуратным»,— сказал ректор МГУ на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». При этом господин Садовничий отметил, что главное для студента — учиться, для того чтобы «стать хорошим специалистом» и корректно «отстаивать свою точку зрения, если этого требуют его убеждения».

После отказа Мосгоризбирокома 57 кандидатам в регистрации на предстоящие выборы в Мосгордуму в Москве прошла серия несанкционированных акций с требованием допуска оппозиционных кандидатов на выборы. 27 июля несанкционированный митинг, по данным МВД, собрал более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли по меньшей мере 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных. 3 августа, по оценкам МВД, на новый митинг в столице вышли 1,5 тыс. человек, 600 человек задержали. По данным «ОВД-Инфо», на нем были задержаны 1001 человек. Пять человек были госпитализированы в ходе акции. На митинг, санкционированный властями и прошедший на проспекте Сахарова 20 июля, по разным оценкам, вышло от 12 тыс. до 22 тыс. человек. Он стал самым массовым за последние годы.

Об обеспокоенности СПЧ действиями силовиков на акциях 27 июля и 3 августа в Москве читайте в материале “Ъ” «В задержаниях не увидели порядка».