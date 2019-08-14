Более 250 сотрудников ВШЭ попросили суд освободить студента Жукова

Более 250 сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) попросили освободить арестованного по обвинению в массовых беспорядках 27 июля студента ВШЭ Егора Жукова. В письме они заявляют, что он подвергается уголовному преследованию незаконно.

«Егор Жуков известен своим преподавателям и соученикам как законопослушный и порядочный гражданин»,— говорится в нем. «Насколько нам известно, следствие до сих пор не представило доказательств нарушения Жуковым уголовного законодательства РФ»,— говорят сотрудники ВШЭ. Они призвали суд учесть все эти факты при избрании меры пресечения, а СКР прекратить уголовное дело против господина Жукова и других граждан, арестованных по делу о массовых беспорядках, из-за отсутствия события преступления.

«Это письмо выражает гражданскую позицию всех его подписавших, но не отражает позиции ВШЭ как организации»,— подчеркивается в письме.

По версии следствия, во время несанкционированной субботней акции 21-летний видеоблогер Егор Жуков руководил толпой. Господин Жуков входит в предвыборный штаб незарегистрированного оппозиционного кандидата Дмитрия Гудкова.

Следственную группу по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля в результате несогласованной акции протеста возглавил старший следователь при председателе Следственного комитета России по особо важным делам Рустам Габдуллин.

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