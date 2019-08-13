Верховный суд признал законным отказ в регистрации Жданова на выборах в Мосгордуму

Верховный суд России признал законным отказ в регистрации директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова кандидатом на выборах в Мосгордуму. «Решение Московского городского суда оставлено без изменения, в апелляционной жалобе отказано»,— сообщили в пресс-службе суда (цитата по «Интерфаксу»). Аргументы господина Жданова были признаны недостаточно убедительными.

Напомним, Иван Жданов сейчас находится под административным арестом. Он получил 15 суток за призывы к участию в несогласованной акции 27 июля. Затем господину Жданову добавили еще десять суток за организацию публичного мероприятия без уведомления.

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и другим независимым кандидатам. Причиной отказа стало недопустимое количество брака в подписях избирателей. Оппозиционные кандидаты заявили, что результаты подсчетов были сфальсифицированы, и подали жалобу в Мосгоризбирком, а затем в ЦИК, но получили отказ.

В столице с июля проходят протестные акции в их поддержу. Последняя прошла 10 августа, на нее вышли около 50 тыс. человек Следующая запланирована на 17 августа, мэрия ее согласовать отказалась.

О том, как прошла последняя акция 10 августа, читайте в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».