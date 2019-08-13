Памфилова заявила, что нынешняя избирательная кампания «лучше, чем в прошлые времена»

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в интервью каналу «Расстрига» заявила, что избирательная кампания в 2019 году проходит лучше, чем в предыдущие годы. 8 сентября в 85 регионах состоится единый день голосования. В Москве с июля идут акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым ЦИК отказал в регистрации. Один из кандидатов, Илья Яшин, призвал отменить выборы в столичную Думу.

Госпожа Памфилова рассказала, что ситуация с недопуском столичных кандидатов была для нее «как гром среди ясного неба». По ее словам, по закону перенести выборы можно, только если допущены «нарушения при объявлении выборов». При этом отмену выборов она назвала более допустимой, но подчеркнула, что для этого «практически нет оснований».

«Что касается отмены выборов, то, конечно, проще это рассматривать. В принципе у нас есть такие возможности — отменить выборы, если после дня голосования набирается какой-то массив… А до дня голосования, чтобы отменить выборы, это должно быть нечто сверхэкстраординарное»,— сказала глава ЦИКа.

Отвечая на вопрос о том, влияют ли протесты в столице на принятие ЦИКом решений, Элла Памфилова сказала, что «влияют общие настроения в регионах». «Москва — это далеко не вся Россия. У нас кампания идет во многих регионах. <…> Она идет гораздо лучше, чем в прошлые времена, потому что это уже результат нашей работы»,— добавила глава ЦИКа.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали более 1 тыс. участников. 10 августа состоялась санкционированная акция протеста. На нее, по данным «Белого счетчика», пришли 50 тыс. человек. После митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек. Муниципальные депутаты подали заявку на протестное шествие 17 августа, но мэрия им отказала.

О предложении Ильи Яшина отменить выборы читайте в материале “Ъ” «Правила переноса».