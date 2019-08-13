Правила переноса

Муниципальный депутат Красносельского округа Москвы и незарегистрированный кандидат в Московскую городскую думу (МГД) Илья Яшин в понедельник направил письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой. Господин Яшин требует «отменить псевдовыборы в Мосгордуму 8 сентября» и «назначить новое голосование на конец осени, обеспечив участие оппозиции». Госпожа Памфилова сообщила, что не видит оснований для переноса выборов. В научно-экспертном совете при ЦИКе “Ъ” пояснили, что отмена выборов 8 сентября возможна только в случае «введения президентом чрезвычайного положения».

Обращение к главе ЦИКа кандидат-отказник Илья Яшин написал от руки и отправил почтой, сообщив, что в камере ему доступны «только бумага и ручка». Напомним, господин Яшин отбывает третий подряд административный арест по ст. 20.2 КОАП РФ (нарушение правил проведения митингов). По той же статье в спецприемниках Москвы остаются еще четверо незарегистрированных кандидатов в МГД — Юлия Галямина, Иван Жданов, Дмитрий Гудков и Константин Янкаускас. Задержанную в субботу за призыв к участию в несанкционированной акции Любовь Соболь правоохранители после составления административного протокола отпустили в связи с тем, что она является матерью ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Фотографии письма господина Яшина были опубликованы в понедельник утром его помощниками.

Илья Яшин заявляет, что «выборы в МГД обернулись полицейским произволом», и призывает главу ЦИКа отменить их и перенести на более поздний срок, «обеспечив участие оппозиции».

Днем в понедельник Элла Памфилова заявила, что письма не видела, но «ни одного основания» для отмены или переноса выборов нет. Она пояснила, что после дня голосования будет возможность отмены результатов. Пресс-служба ЦИКа пояснила, что «если под отменой выборов понимать прекращение текущей избирательной кампании, законодательство о выборах такой процедуры не предусматривает»: «Избирательная кампания в Москве может быть прекращена исключительно в судебном порядке в случае отмены решения Московской городской думы о назначении выборов. На сегодняшний день решение о назначении московских выборов в суде не оспаривается».

Напомним, на разрешенном митинге на проспекте Сахарова 10 августа была принята резолюция, в которой, в частности, отмечено: «Если кандидаты, независимые от власти, не будут зарегистрированы, мы будем требовать отмены результатов выборов 8 сентября». Ранее в разговоре с “Ъ” президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечал, что идея добиваться аннулирования результатов выборов 8 сентября «не очень удачная», «логичнее требовать их переноса». При этом глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин предположил, что «никто из тех, кто выдвигает это требование, всерьез не рассчитывает на отмену или перенос выборов».

По мнению доктора юридических наук, эксперта в области конституционного права Елены Лукьяновой, требование отмены выборов в Мосгордуму 8 сентября «выдвигают не лидеры оппозиции, а люди, пытающиеся реализовать свои конституционные права». «Ситуация доведена до кипения; если выборы состоятся, доверия населения к ним не будет,— считает госпожа Лукьянова.— Выборы нужно отменять, Мосгордума делегитимизирована».

Член научно-экспертного совета при ЦИКе, ведущий эксперт движения в защиту прав избирателей «Голос» Аркадий Любарев в разговоре с “Ъ” отметил, что помимо судебного решения есть еще один вариант, допускающий отмену назначенных выборов — «введение чрезвычайного положения». В ситуации с выборами МГД это исключено, уверен эксперт. «Оппозиция имеет моральное право требовать отмены выборов, но юридических оснований для этого нет,— говорит господин Любарев.— Единственный аргумент оппозиции — ошибки избирательных комиссий, допущенные при вынесении решений об отказе в регистрации кандидатов, но этот аргумент никем, кроме самих кандидатов, не признается. Все ощущают, что приняты несправедливые решения, но доказать, что они незаконны, никому не удалось». Эксперт считает, что ситуация вокруг выборов в МГД доказывает «необходимость изменения выборного законодательства — как минимум введения избирательного залога и корректировки системы регистрации подписей избиркомами».

Мария Старикова