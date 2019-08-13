Металл повышенного напряжения

Международные инвесторы продолжают активно наращивать вложения в защитные активы. Суммарные запасы фондов, инвестирующих в золото, обновили трехлетний максимум, закрепившись выше уровня 2,4 тыс. тонн. Обострение торгового спора между США и Китаем, а также надежды на дальнейшее снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) вынуждают инвесторов наращивать вложения в драгоценный металл. В ближайшие месяцы цены на золото могут вырасти до $1575 за унцию.

Активы биржевых индексных фондов, инвестирующих в золото, впервые с марта 2013 года превысили уровень 2,4 тыс. тонн. Согласно последним данным агентства Bloomberg, по итогам торгов пятницы они выросли на 2,2 тонны, до 2400,7 тонны. Стремительный рост активов фондов продолжается второй месяц подряд, и за это время они увеличились на 176,3 тонны, причем только на минувшей неделе они поднялись более чем на 38 тонн.

Столь агрессивно международные инвесторы наращивали вложения в драгоценный металл три года назад. В середине 2016 года на фоне мягкой монетарной политики Европейского центробанка и Банка Японии, а также смягчившейся риторики ФРС активы золотых ETF выросли за два месяца более чем на 200 тонн и 10 августа 2016 года достигли отметки 2075 тонн.

Нынешнее бегство инвесторов в золото вызвано внешнеторговой политикой США.

В начале месяца президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд с 1 сентября. Этот шаг не остался без внимания китайской стороны, с 5 августа Народный банк (ЦБ) Китая начал снижать курс юаня к доллару. В свою очередь, Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что будет работать с МВФ для устранения «несправедливого преимущества», полученного Пекином.

Хроника торговой войны США и Китая Читать далее

Новый виток торговой войны между США и Китаем негативно сказался на ожиданиях инвесторов относительно перспектив мировой экономики и вызвал обвал на финансовых рынках. Только 2 августа ведущие фондовые индексы упали на 1,4–4%, а к настоящему времени снижение составило 4–7%. На прошлой неделе цены на золото впервые с марта 2013 года превысили уровень $1500 за тройскую унцию (см. “Ъ” от 8 августа). «Золото, как правило, пользуется повышенным спросом в периоды турбулентности на глобальных финансовых рынках. Последние несколько недель для глобального рынка акций были весьма нервными: инвесторы продавали акции из-за опасений очередного витка торговой войны между США и Китаем»,— отмечает управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев.

2,4 тысячи тонн превысили запасы золотых биржевых фондов

Добавляют привлекательности вложениям в золото планы ведущих центральных банков по денежно-кредитной политике. В последние месяцы представители ФРС, ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии регулярно смягчали комментарии относительно будущих шагов. В конце июля ФРС впервые с 2008 года снизила ставку на 0,25 процентного пункта, до диапазона 2–2,25%. «Чем ниже будет реальная ставка (номинальная ставка за вычетом инфляции) в США, тем слабее будет американский доллар, а это, в свою очередь, вызывает притоки в драгоценный металл как инструмент защиты от девальвации. Из дополнительных факторов отметим неопределенную судьбу "Брексита", риски рецессии в Европе и сложную ситуацию на Ближнем Востоке после ареста нескольких танкеров в Ормузском проливе»,— отмечает управляющий активами «Системы Капитал» Константин Асатуров.

В таких непростых для фондовых рынков условиях спрос на драгоценный металл будет сохраняться, считают управляющие. «Золото будет пользоваться спросом, пока глобальные рынки не выйдут из периода повышенной волатильности и инвесторы не обратят свои взоры на рисковые активы, в первую очередь — акции»,— отмечает Владимир Веденеев. По мнению Константина Асатурова, позитивных подвижек в торговом конфликте стоит ждать только в самом конце 2019 или в начале 2020 года. Прогноз банка Julius Baer на горизонте трех месяцев составляет $1575 за унцию. «На перспективу двенадцати месяцев прогноз остается без изменений на уровне $1525 за унцию»,— отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений банка Карстен Менке.

Виталий Гайдаев