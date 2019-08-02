Планы «Брексита» — планы народа

Лондон выделяет дополнительные £2,1 млрд на подготовку к выходу из Европейского союза без соглашения — об этом заявил глава Минфина Великобритании Саджид Джавид. В том, что «жесткий "Брексит"» не приведет к катастрофическим последствиям для страны, ранее попытался убедить Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию новый премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. В своем первом национальном турне он стремился продемонстрировать, что выступает за переговоры с Брюсселем и сохранение единства королевства, но его встречали протестами, а его доводы воспринимали со скептицизмом.

«Если мы не сможем добиться хорошей сделки, нам придется выйти из ЕС без нее»,— заявил глава Минфина Саджид Джавид, объявив о выделении дополнительных £2,1 млрд на поддержку региональных администраций и бизнеса, а также на возможные оперативные расходы в случае «развода» с ЕС без соглашения. Такой вариант обсуждался и на состоявшемся в Лондоне заседании спецкомитета по подготовке к выходу из Евросоюза — впервые на нем председательствовал Борис Джонсон, заступивший на пост премьера Соединенного Королевства 23 июля.

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Между тем подобная решимость вызывает немалое раздражение у тех, кто голосовал за сохранение членства в ЕС — представителей Шотландии и Северной Ирландии. «Борис Джонсон, вместо того чтобы предотвращать катастрофический выход из ЕС без сделки, продолжает толкать экономику страны на край пропасти,— критикует премьера депутат от Шотландской национальной партии Стивен Гетинс.— Он должен исключить вариант выхода без сделки и вместо этого работать над тем, чтобы положить конец хаосу "Брексита", а не проводить идеологическую политику, которая обнажает позорные приоритеты правительства консерваторов».

Изучить общественные настроения Борис Джонсон на этой неделе смог лично, в ходе первого национального турне в новом качестве. На севере Соединенного Королевства, куда премьер отправился в понедельник, он был принят холодно.

В Эдинбурге господин Джонсон встретился с главой правительства Шотландии Николой Стерджен, которая прямо перед встречей успела критически высказаться о новом британском премьере. «Народ Шотландии не голосовал за это правительство консерваторов, не голосовал за этого нового премьер-министра, он не голосовал за "Брексит" и, конечно, не голосовал за катастрофический "Брексит" без соглашения, который планирует Джонсон»,— не церемонясь, заявила она. Прямо перед встречей руководитель Шотландии сдержанно поприветствовала главу кабинета министров перед своей резиденцией — и на видеозаписи этой протокольной встречи отчетливо слышны свист и неодобрительные крики собравшейся у входа толпы. По данным Edinburgh News, там было около 200 человек, многие из них держали черно-белые плакаты с перечеркнутым лицом премьера и надписью «Нет, спасибо».

По заявлениям представителя Даунинг-стрит, в ходе часовой беседы Борис Джонсон четко дал понять, что «Брексит» точно состоится 31 октября — с новой сделкой с ЕС или без нее. Брюссель, напомним, настаивает на сохранении договоренностей, достигнутых еще с правительством Терезы Мэй. Между тем, как отметила госпожа Стерджен, встреча так и не внесла ясности в вопрос о том, каким образом новый премьер планирует переубедить Брюссель. «Что бы Борис Джонсон ни говорил публично о своем желании заключить сделку, в действительности он на самом деле стремится к "Брекситу" без соглашения. Это логика жесткой позиции, которую он занял»,— резюмировала она.

Южнее, в Уэльсе, главу кабинета министров встретили не теплее. Накануне визита Союз фермеров Уэльса выпустил предупреждение об угрозе «гражданского неповиновения» в случае выхода страны из ЕС без сделки. Сельское хозяйство приносит экономике региона £6 млрд в год и обеспечивает валлийцам 45 тыс. рабочих мест. В случае выхода без сделки индустрии придется столкнуться с резким повышением пошлин: например, рост тарифов на ввоз мяса в ЕС составит 40%. Опасаясь таких катастрофических последствий, один из валлийских фермеров на встрече с премьером призвал прекратить «играть в русскую рулетку» с сельским хозяйством.

В ответ глава кабинета министров попытался убедить своих собеседников «с гордостью и оптимизмом смотреть в будущее» и пояснил: государство готово обеспечить их господдержкой и вовсе не стремится к выходу из ЕС без соглашения.

«Это зависит от наших друзей и партнеров за Ла-Маншем»,— сказал он.

Прием премьера гражданами Северной Ирландии также трудно было назвать радушным. Пока господин Джонсон обсуждал в Белфасте вопрос «Брексита» с представителями североирландского парламента, местные рабочие скандировали снаружи: «Спасите нашу верфь!». Расположенная в Белфасте верфь Harland and Wolff, где в 1911 году был спущен на воду «Титаник», сегодня оказалась под угрозой закрытия.

В вопросе «Брексита» Северная Ирландия — наиболее конфронтационный регион, ведь по нему проходит граница Великобритании и ЕС. Ранее британский премьер не раз заявлял, что хочет заменить предложенный его предшественницей Терезой Мэй «страховочный план» (или «бэкстоп») некоей собственной альтернативой. План Терезы Мэй предполагал, что Северная Ирландия останется в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка. В случае же отмены «бэкстопа» регион ждет рецессия. Кроме того, Мэри Лу Макдональд, лидер ирландской националистической партии «Шинн Фейн», уже предупредила, что за «жестким "Брекситом"» последует вопрос об объединении Северной Ирландии с Ирландской Республикой. Глава Шотландии Никола Стерджен также продвигает идею проведения повторного референдума о независимости от Лондона. Первый был проведен еще в сентябре 2014 года, но тогда 55% граждан региона выступили против обретения независимости. После референдума 2016 года и предстоящего выхода из ЕС этот расклад может измениться.

«Проблема с целостностью Соединенного Королевства в контексте "Брексита" стоит достаточно остро. Тем более что среди членов Консервативной партии, которые и голосовали за Бориса Джонсона, согласно одному из опросов, около 60% поддерживают "Брексит" даже ценой отделения Шотландии и Северной Ирландии»,— заявил “Ъ” замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев. В то же время проведение в Шотландии повторного голосования эксперт считает маловероятным: «В ближайшей перспективе нам не стоит ожидать референдумов — ни региональных, ни общенациональных. Как показала практика, итоги таких референдумов оказываются крайне непредсказуемыми».

Марина Коваленко