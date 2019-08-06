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Возглавляемый И Ганом Народный банк Китая заявил, что курс юаня оказался под давлением «односторонних и протекционистских мер США»

Фото: Reuters

Торговая война перешла на наличности

ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня

На фоне готовности США ввести пошлины на остававшийся необложенным импорт из КНР Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса китайской валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1. В Вашингтоне назвали это ослабление валютной манипуляцией. Эксперты указывают на то, что ранее ЦБ Китая сдерживал удешевление юаня ради продолжения торговых переговоров с США, теперь же в Пекине, вероятно, не рассчитывают на их успешное завершение.


ЦБ Китая в понедельник впервые с начала года установил справочный курс юаня на уровне выше 6,9 юаня за $1 (6,9225 юаня против 6,8996 юаня за $1 в пятницу). На биржевых торгах китайская валюта подешевела на 1,4%, ее курс превысил 7 юаней за $1 впервые с 2008 года. В своем заявлении регулятор указал на то, что курс оказался под давлением «односторонних и протекционистских мер США». При этом председатель Народного банка КНР И Ган заявил, что Китай не будет намеренно снижать курс юаня или использовать свою валюту как оружие в торговой войне. «Текущий курс юаня соответствует фундаментальным показателям китайской экономики и балансу спроса и предложения на рынке»,— сообщается в его заявлении на сайте ЦБ.

Риски ужесточения торговых споров КНР—США привели к падению биржевых котировок (индекс S&P 500 в понедельник упал более чем на 2%), нефть с четверга подешевела почти на 6%. Президент США Дональд Трамп отреагировал на изменение курса юаня, назвав его «валютной манипуляцией» и указав, что оно приведет к ослаблению китайской экономики. Отметим, что в мае этого года Минфин США не стал присваивать Китаю статус валютного манипулятора, ограничившись заявлением о намерении вести мониторинг за ситуацией.

Напомним, 1 августа Дональд Трамп неожиданно заявил о намерении ввести с 1 сентября десятипроцентные пошлины на остающийся необложенным объем китайского импорта в размере около $325 млрд, несмотря на договоренности о торговом перемирии, достигнутые на двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в конце июня на саммите «двадцатки» в Осаке. Тогда в Вашингтоне пообещали продолжить переговоры и не вводить новые пошлины, однако прошедший в Шанхае на прошлой неделе очередной раунд переговоров оказался безрезультатным. В отличие от ранее введенных пошлин, которые касались в первую очередь промышленных товаров и компонентов, теперь повышение тарифов должно будет затронуть и различные потребительские товары.

Сейчас общий объем поставок двух стран, на которые распространяются повышенные тарифы, равен $360 млрд, из которых $110 млрд приходятся на экспорт США в Китай.

В Пекине уже пообещали ввести ответные меры, если пошлины будут повышены еще, а также отказались от обещаний об увеличении закупок агропродукции.

Ожидается, что ограничения могут коснуться работы американских компаний в стране, включая прохождение регуляторных процедур и получение лицензий. Также в Пекине заявляли о намерении подготовить список «ненадежных партнеров» в среде американского бизнеса. Пока, несмотря на действие пошлин, профицит Китая в торговле с США продолжает расти — за первое полугодие этого года он увеличился до $140,48 млрд против $133,76 млрд в прошлом году. Так, в июне импорт американских товаров в Китай упал на 31,4%, тогда как экспорт в США — лишь на 7,8%.

«Учитывая, что ЦБ Китая в последнее время ужесточил контроль за оттоком капитала, этот риск ослабления юаня стал менее значительным. Вероятно, регулятор сдерживал падение курса в большей степени из-за продолжения торговых переговоров, так что текущее ослабление может быть признаком того, что китайская сторона уже не рассчитывает на достижение сделки»,— полагают эксперты Capital Economics. В ING Bank также указывают, что ослабление выше отметки 7 юаней за $1 ранее привело бы к остановке переговоров.

«У Китая есть не так много способов ответить на американские пошлины так, чтобы не навредить себе, поэтому власти будут фокусироваться на стимулирующих рост мерах и позволят дальнейшее ослабление юаня»,— прогнозирует Capital Economics.

В то же время из общего объема импорта из США в 2018 году в размере $160 млрд непокрытыми китайскими пошлинами остались лишь товары на $50 млрд. По ним китайским компаниям будет трудно найти альтернативных поставщиков, особенно это касается авиапрома и высокотехнологичной продукции, указывают эксперты центра.

Татьяна Едовина


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