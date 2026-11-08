Из Грузии за три месяца выдворили более сотни нелегальных мигрантов из России
С июля по сентябрь 2026 года МВД Грузии выдворило 109 нелегальных мигрантов из России. Это в полтора раза больше, чем за весь 2025 год. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные МВД республики.
По данным ведомства, в третьем квартале из Грузии было выдворено более 1,13 тыс. иностранцев, в том числе 109 россиян. За весь предыдущий год число депортированных мигрантов достигало 1,3 тыс. человек. Россиян среди них было 73.
Среди выдворенных иностранцев в третьем квартале большинство — граждане Турции (306). Россияне занимают второе место. За все три квартала власти Грузии депортировали свыше 3,17 тыс. человек. 791 из них — граждане Турции, 306 — граждане Индии, 274 — граждане Ирана, 254 — граждане России.
Грузия начала поэтапное ужесточение миграционной политики весной 2025 года. С марта этого года в стране изменились правила трудоустройства для мигрантов. Теперь для заключения трудового контракта необходима рабочая виза (D1) или ВНЖ. Кроме того, для посещения Грузии туристам необходимы полисы медицинского страхования и страхования от несчастных случаев с покрытием не менее 30 тыс. лари