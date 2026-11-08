Из Грузии за три месяца выдворили более сотни нелегальных мигрантов из России

Грузия начала поэтапное ужесточение миграционной политики весной 2025 года. С марта этого года в стране изменились правила трудоустройства для мигрантов. Теперь для заключения трудового контракта необходима рабочая виза (D1) или ВНЖ. Кроме того, для посещения Грузии туристам необходимы полисы медицинского страхования и страхования от несчастных случаев с покрытием не менее 30 тыс. лари