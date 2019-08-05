ТАСС: мэрия оценивает убытки заведений из-за протестов в Москве в 60 млн рублей

По предварительным оценкам, из-за акций протеста, которые прошли в центре в Москвы 27 июля и 3 августа, предприятия в сфере торговли и услуг понесли убытки на сумму более 60 млн руб. «По прошлой неделе — 27 июля — составило более 30 млн рублей. В минувшую субботу периметр акции был больше, чем в предыдущую, предполагаем, убытки будут выше»,— сообщили ТАСС в московской мэрии. Окончательные цифры будут известны к среде, 7 августа.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В Москве после этого прошло несколько акций протеста, одна из них — 27 июля, она была несогласованной. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило более чем о 1300 задержанных.

По итогам акции московские суды арестовали более 60 человек. Среди них — незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков, Владимир Милов, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, Александр Соловьев, Илья Яшин, Иван Жданов. Перед акцией, 24 июля, также на 30 суток под стражу заключили Алексея Навального.

После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По делу уже арестованы девять человек.

3 августа в центре Москвы состоялась еще одна акция. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», был задержан 1001 человек. Очередная акция планируется 10 августа.

О реакции властей на акции — в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».