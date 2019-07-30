За участие в несанкционированной акции 27 июля в Москве арестованы более 60 человек

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала «Интерфаксу», что суды в столице рассмотрели уже более 220 административных материалов в отношении организаторов и участников несанкционированной акции «За честные выборы», которая прошла 27 июля. По ее данным, всего было зарегистрировано 278 административных материалов.

«По 61 из них судом вынесено решение о назначении наказания в виде административного ареста, еще по 161 материалу суд назначил наказание в виде административного штрафа»,— сообщила госпожа Солопова. Она уточнила, что среди привлеченных к ответственности большое число приезжих из Московской, Тульской, Самарской, Калужской областей, Казани и других регионов России.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. Митинг, начавшийся у здания мэрии, несколько часов проходил в центре столицы. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных. После акции возбуждено уже три уголовных дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее Либертарианская партия подала заявку на проведения 3 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на Лубянской площади. Мэрия Москвы санкционировала акцию, но на проспекте Сахарова. Сегодня один из лидеров Либертарианской партии, Михаил Светов, сообщил, что власти «в принципе» отказались рассматривать возможность на каких-либо других площадках, кроме проспекта Сахарова. Первый заместитель главы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник сказал, что заявителей предупредили, что в случае проведения акции «организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Оппозиция просится на Лубянку».