Шнайдер заменит Мухову и сыграет против Андреевой на Итоговом турнире WTA
Чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с матча группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). В матче против третьей ракетки мира Мирры Андреевой ее заменит россиянка Диана Шнайдер, приехавшая на соревнования в качестве запасной. Матч начнется в 23:00 по мск.
«К сожалению, мне приходится отказаться от участия в сегодняшнем матче из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Это не тот финал сезона, которого я хотела, но есть чем гордиться, и я уже с нетерпением жду следующего года», — отмечается в заявлении Каролины Муховой, которое приводит WTA.
Предыдущие две встречи — с белоруской Ариной Соболенко и украинкой Элиной Свитолиной — чешская теннисистка проиграла, досрочно лишившись шансов на выход в полуфинал. Мирра Андреева одержала две победы над Свитолиной и Соболенко, гарантировав себе первое место в группе. Она стала первой россиянкой с 2016 года, которой удалось добраться до полуфинала в одиночном разряде.
Итоговый турнир WTA проходит с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе. Его призовой фонд составляет $10 млн. В состязании принимают участие восемь теннисисток, которые набрали наибольшее число очков за сезон. Действующей победительницей является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая снялась с турнира еще до его начала из-за вирусной инфекции. Из россиянок на этих соревнованиях в одиночном разряде побеждала только Мария Шарапова в 2004 году.