Шнайдер заменит Мухову и сыграет против Андреевой на Итоговом турнире WTA

Итоговый турнир WTA проходит с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе. Его призовой фонд составляет $10 млн. В состязании принимают участие восемь теннисисток, которые набрали наибольшее число очков за сезон. Действующей победительницей является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая снялась с турнира еще до его начала из-за вирусной инфекции. Из россиянок на этих соревнованиях в одиночном разряде побеждала только Мария Шарапова в 2004 году.