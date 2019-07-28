«Жестокий разгон резко контрастирует с реакцией на другие протесты» Зарубежные СМИ — о неразрешенном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

27 июля в центре Москвы прошла неразрешенная акция с требованием допустить незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным «ОВД-инфо», количество задержанных составило 1373 человека. Акция прошла без участия ее организаторов, поскольку большинство из них, включая Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, задержали утром в связи с призывами к несанкционированному митингу. Что зарубежные СМИ пишут о прошедшей акции протеста — в подборке “Ъ”.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Как нарочно, подходы к московской мэрии загородили современными синими низкопольными автобусами, которые при ставленнике Владимира Путина в столице, мэре Сергее Собянине, пришли на смену старым троллейбусам. Новые автобусы стали одним из символов того, как российская столица хотела бы выглядеть в глазах жителей и гостей: комфортной, элегантной, городом мирового значения, который может догнать и перегнать западные мегаполисы. Но в субботу эти автобусы стали символом того, насколько общественное пространство в Москве «закрыто», если это нужно для удержания власти. И как любой, кто осмелится протестовать или просто окажется не в то время не в том месте, получит грубый отпор.

Когда полицейские в черном и национальная гвардия в сером камуфляже уже задержали десятки, если не сотни демонстрантов и тяжело шагали все новые ряды потных мужчин в черных шлемах, в защитных нарукавниках, с дубинками, а иногда даже электрошокерами, демонстранты скандировали: «Это наш город!», и люди вокруг них подхватывали лозунг.

На карту поставлена репутация Собянина в качестве путинского управляющего в Москве. Популярность правящей партии «Единая Россия» низка как никогда.

Сверкающей, постоянно обновляющейся за большие деньги Москвы мало многим жителям столицы — они хотят улучшения медицинского обслуживания и образования, прекращения коррупции или возможности участвовать в политической жизни.

Neue Zurcher Zeitung (Цюрих, Швейцария)

Полиция жестко смяла несанкционированный митинг, что свидетельствует о нервозности властей. Центр Москвы в субботу был похож на территорию, находящуюся на осадном положении. Улицы заполнили автобусы, наполненные спецназом полиции, а также пустыми машинами, предназначенными для вывоза задержанных. Воинственные декорации, которые наполнились квазижизнью во второй половине дня в результате жестоких действий служб безопасности, контрастировали с протестом граждан, которых это отпугнуло меньше, чем когда-либо еще за последнее время.

Демонстранты растеклись по окружающим переулкам, прорываясь даже через полицейские кордоны, но оставаясь при этом мирными. Не было никаких беспорядков, даже когда часть протестующих шла по пешеходным улицам с кафе и элитными бутиками,— в Париже, Берлине или Цюрихе это, скорее всего, давно бы привело к бесчинствам.

То, что произошло в субботу в Москве, было кульминацией протеста, изначально совершенно неожиданного для властей города…

Ночные обыски в квартирах, предупреждения, в том числе из уст мэра Собянина, о возможных провокациях и нежелание властей предержащих хотя бы для видимости пойти навстречу требованиям оппозиции и поддерживающих ее граждан, только больше способствовали протестным настроениям. Это парадоксально еще и потому, что в прошлые годы выборы в Московскую думу проходили довольно тихо, и нескольким оппозиционерам было позволено в них участвовать.

На этот раз власти хотели с помощью уловок и произвола предотвратить любую неожиданность на выборах и любую возможность триумфа даже не слишком известных кандидатов от оппозиции, но они лишь помогли росту протестных настроений… Едва ли когда-либо раньше российская власть — дело давно перешло с московского уровня на общегосударственный — сильнее показывала, сколь быстро она начинает чувствовать себя атакованной и находящейся под угрозой.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Особо жестокий разгон протестующих на этот раз резко контрастирует с реакцией на другие недавние протесты и показывает, что у Кремля, видимо, закончилось терпение и теперь он намерен не допустить, чтобы оппозиционное движение набирало силу. Хотя сентябрьские выборы сами по себе несущественны в политической структуре России, они стали мощным объединяющим событием для недовольных граждан в столице, которые в недопуске кандидатов на выборы видят пример неподотчетности режима президента Владимира Путина.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Неожиданная волна протестов этого лета стала крупнейшей с 2012 года, когда месяцы недовольства вылились в митинг на Болотной площади накануне инаугурации на новый президентский срок. После того митинга, в ходе которого происходили жесткие столкновения полицейских с протестующими, начались преследования и множество участников акции получили длительные тюремные сроки.

На этот раз властям снова придется решать: уступить или принять жесткие меры, и это в то время, когда рейтинг Путина падает, а его правящая партия «Единая Россия» многими презирается.

В последние месяцы Кремль уже несколько раз уступал, столкнувшись с массовыми протестами, но в основном в вопросах местного значения, таких как строительство нового храма в городском сквере в Екатеринбурге.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Протестующие недовольны решением Московской избирательной комиссии о недопуске к выборам оппозиционных кандидатов, которые, по ее словам, не смогли собрать достаточно подписей, чтобы попасть в избирательные бюллетени 8 сентября. Вхождение в 45-местный Московский городской совет, который сейчас контролируется пропутинской партией «Единая Россия», могло бы стать существенной победой для оппозиции, которая хочет упрочить свою уверенную поддержку в столице, где проживает 12,5 млн человек.

Но это также поставило бы в тупик Кремль, который хочет помешать нарастанию недовольства. В последние несколько месяцев россияне по всей стране выражали недовольство из-за повышения пенсионного возраста, создания мусорных свалок, ужесточения контроля над свободой выражения мнений в интернете и по другим причинам.