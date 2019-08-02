ВЦИОМ: 29% москвичей не согласны с отказом в регистрации кандидатам в Мосгордуму

Больше четверти (29%) москвичей не согласны с решением Мосгоризбиркома (МГИК) об отказе в регистрации оппозиционным кандидатам, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос также показал высокий уровень информированности москвичей об акции 27 июля: о ней слышали 83% опрошенных жителей столицы. Информированность среди россиян составила 54%.

На вопрос «Должна ли власть в подобных ситуациях действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры», 61% респондентов ответил положительно, 26% — отрицательно.

Опрос проведен 29 июля 2019 года среди 800 жителей Москвы в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, 27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция за честные выборы и в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. Правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» сообщил о более 1300 задержанных.

После прошедшей акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст.212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), фигурантами по которому проходят десять человек. Шестерым фигурантам дела уже предъявлены обвинения, двое — Кирилл Жуков и Иван Подкопаев — арестованы на два месяца, до 27 сентября. Оба молодых человека свою вину не признают.

Подробнее об акции прошедшей субботы читайте в материале “Ъ” «Тверскую разгоняют до Болотной».