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ЖизньОкружающая среда

В Казахстане обнаружили новый вид бабочек

В горном массиве Аркалы на востоке Казахстана обнаружили новый вид бабочек. Открытие сделали ученые из Казахстана и Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Scythobrya kozybayevi Volynkin & Titov

Scythobrya kozybayevi Volynkin & Titov

Entomological Studies

Насекомое относится к семейству Noctuidae, подсемейству Bryophilinae. Вид бабочек — ночной. Передние крылья бабочки темно-коричневые и пестрые, задние — светло-коричневые.
Бабочку назвали Scythobrya kozybayevi Volynkin & Titov. В названии фигурируют имена историка Манаша Козыбаева, а также открывших вид энтомологов из Казахстана и Великобритании Сергея Титова и Антона Волынкина. Об открытии вида была опубликована статья в научном журнале Entomological Studies.
Иллюстрация из статьи об открытии Scythobrya kozybayevi Volynkin & Titov

Иллюстрация из статьи об открытии Scythobrya kozybayevi Volynkin & Titov

Entomological Studies