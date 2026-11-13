В Казахстане обнаружили новый вид бабочек
В горном массиве Аркалы на востоке Казахстана обнаружили новый вид бабочек. Открытие сделали ученые из Казахстана и Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Насекомое относится к семейству Noctuidae, подсемейству Bryophilinae. Вид бабочек — ночной. Передние крылья бабочки темно-коричневые и пестрые, задние — светло-коричневые.
Бабочку назвали Scythobrya kozybayevi Volynkin & Titov. В названии фигурируют имена историка Манаша Козыбаева, а также открывших вид энтомологов из Казахстана и Великобритании Сергея Титова и Антона Волынкина. Об открытии вида была опубликована статья в научном журнале Entomological Studies.