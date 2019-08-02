Суд арестовал студента ВШЭ за участие в массовых беспорядках 27 июля

Тверской суд Москвы отправил под арест 21-летнего студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля. «Суд постановил: избрать в отношении Жукова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 сентября 2019 года»,— сообщила судья Александра Авдотьина (цитата по «Интерфаксу»).

По версии следствия, во время несанкционированной субботней акции 21-летний видеоблогер Егор Жуков руководил толпой. Господин Жуков входит в предвыборный штаб незарегистрированного оппозиционного кандидата Дмитрия Гудкова.

Ранее сегодня суд арестовал еще четырех фигурантов дела о массовых беспорядках: Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова и Алексея Миняйло. Всего по делу проходят десять человек. У нескольких участников акции уже прошли обыски, некоторые были вызваны в качестве свидетелей на допрос. Всего в ходе прошедшей акции было задержано, по данным «ОВД-Инфо», более 1300 человек.

В эту субботу, 3 августа, планируется новая акция за честные выборы в Мосгордуму и в поддержку незарегистрированных кандидатов. Мэрия Москвы разрешила проведение митинга только на проспекте Сахарова. Оппозиция с этим местом не согласна и планировала устроить серию пикетов на Бульварном кольце. МВД предостерегает граждан от участия в несогласованной акции.

О реакции московских властей на прошедшую акцию читайте в материале “Ъ” «Тверскую разгоняют до Болотной».