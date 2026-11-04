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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Мир

В офисе грузинского телеканала «Формула» произошел пожар

В тбилисском бизнес-центре «Делиси», на 17-м этаже которого находится редакция телеканала «Формула», произошел пожар. Сотрудники экстренных служб эвакуировали журналистов и вскоре потушили возгорание. Никто не пострадал, сообщил телеканал в своих соцсетях.
Первые сообщения о возгорании появились около двух часов назад. Пожар начался в шахте лифта, из-за чего сотрудники телеканала временно не могли покинуть здание. В самом помещении редакции произошло небольшое задымление.
«Формула» — это частный телеканал, основанный в 2019 году. Контрольный пакет акций (51%) принадлежит бывшему министру обороны Грузии Давиду Кезерашвили.
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