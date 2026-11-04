Песков: Дмитриев и Лантратова представят Россию на встрече с Меланией Трамп
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова приедут в Белый дом на встречу, организованную первой леди США Меланией Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы надеемся, там будет Кирилл Дмитриев. Но главная там будет, насколько я понимаю, Яна Лантратова, если она успеет добраться»,— сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»). Он объяснил, что из-за оформления визы для членов делегации могут возникнуть логистические сложности.
Встреча представителей России и Украины, которую организует Мелания Трамп, запланирована на 5 ноября. Повестку мероприятия Белый дом не раскрывал, однако уточнял, что в этот же день госпожа Трамп выступит с заявлением, связанным с прекращением огня в Алешках Херсонской области.