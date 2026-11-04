Песков: Дмитриев и Лантратова представят Россию на встрече с Меланией Трамп

«Мы надеемся, там будет Кирилл Дмитриев. Но главная там будет, насколько я понимаю, Яна Лантратова, если она успеет добраться»,— сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»). Он объяснил, что из-за оформления визы для членов делегации могут возникнуть логистические сложности.