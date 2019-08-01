СКР предъявил обвинение пятерым фигурантам дела о массовых беспорядках 27 июля

Следственный комитет России предъявил обвинение еще двум фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках, которое завели после акции 27 июля в центре Москвы. По информации ТАСС, это 21-летний Самариддин Раджабов и 48-летний Евгений Коваленко, бросивший на акции мусорный бак в полицейского.

Ранее сегодня, 1 августа, СКР предъявил обвинение в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля Кириллу Жукову, Алексею Миняйло и Ивану Подкопаеву. Им грозит от трех до восьми лет по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках). Господин Коваленко также проходит по делу о применении насилия против полицейского, по которому уже признал вину. Ему грозит до 5 лет.

СКР задержал пятерых человек, подозреваемых в причастности к массовым беспорядкам во время московской акции в прошедшую субботу. Как сообщили в комитете, по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) сейчас проходят десять человек, планируется ряд задержаний. У нескольких участников акции прошли обыски.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о более 1300 задержанных. Также в СКР завели уголовное дело в отношении Евгения Коваленко, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.

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